E’ davvero un momento magico per Wanda Nara. La bionda influencer e showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, sembra aver superato alla grande la crisi coniugale che ha rischiato di mandare in frantumi il matrimonio con il centravanti del Galatasaray.

La coppia ha attraversato un periodo a dir poco difficile e turbolento segnato da presunti tradimenti, ripicche di ogni tipo e un’insofferenza reciproca che ha portato i due sull’orlo della separazione. Ma alla fine ha prevalso la forza dei sentimenti e la voglia di non mandare all’aria un rapporto ormai ultradecennale.

E una volta che la frattura è stata ricomposta Wanda e Mauro hanno ripreso in mano le redini del loro matrimonio e delle rispettive attività professionali. Icardi è diventato il protagonista principe del ritorno ad alti livelli del Galatasaray che sta trascinando a suon di gol verso la conquista del campionato turco. Un successo meritato che riporterà i Leoni di Istanbul ai vertici del calcio nazionale dopo qualche stagione molto difficile.

Wanda Nara dal canto suo ha coronato il sogno di condurre in prima persona un programma televisivo in Argentina: da qualche settimana è lei la presentatrice e prima donna di uno dei talent più popolari del mondo, l’ormai celebre Masterchef. Una scelta, quella della produzione del programma, di affidare alla bionda influencer una trasmissione chiave come questa rivelatasi finora decisamente azzeccata.

Wanda da bollino rosso: intimo minuscolo a letto. Fan al settimo cielo

Il successo di Masterchef ha reso Wanda ancora più popolare e a beneficiarne è stata in primis la sua attività sui social network. Il profilo Instagram di Lady Icardi ha ormai superato abbondantemente i quindici milioni di followers, anche grazie ai tanti post ‘piccanti‘ che la bionda showgirl continua a pubblicare con puntuale regolarità.

Wanda Nara del resto non ha mai fatto nulla per nascondere un fisico generoso e prorompente che continua a mandare in estasi i suoi tantissimi fan. E in uno degli ultimi scatti apparsi sul suo account la bionda showgirl argentina ha fatto letteralmente impazzire i followers.

Sdraiata su un letto, abbracciata a un cuscino, Wanda si mostra con in dosso solo un intimo microscopico che mette decisamente in risalto le sue forme. Una foto che ha raccolto migliaia di like nel giro di qualche ora e che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori.