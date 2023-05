Processo Juventus: spunta Raiola, le ultime

Ancora un Raiola per la Juventus, ma questa volta riguarderà il processo dei bianconeri: le ultime in casa bianconera

Un mese di maggio infuocato per conoscere il futuro della società torinese. Dalle varie inchieste in Tribunale, con il filone plusvalenze e quello della manovra stipendi, ai risultati da conquistare sul terreno di gioco. La finale di Europa League potrebbe far svoltare la stagione alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, che ha come priorità la qualificazione alla prossima Champions League. Ora si giocherà la partita più importante, fuori dal terreno di gioco.

La classifica potrebbe essere ancora una volta stravolta dalle decisioni della Corte d’Appello che si appresta a giudicare nuovamente la Juventus. Il -15 inflitto in classifica è stato tolto in attesa di conoscere la nuova possibile penalizzazione in casa bianconera. Un mese di maggio decisivo per programmare anche la prossima stagione in attesa delle varie decisioni sul caso plusvalenze e sulla manovra stipendi. La Juventus si difenderà nelle sedi opportune per rivoluzionare anche la rosa in vista della prossima stagione: a breve dovrebbe essere annunciato anche il ds Cristiano Giuntoli. Un momento delicato per i vari filoni in cui è stato coinvolto il club bianconero: ora la Juventus dovrà chiudersi a riccio per continuare a concentrarsi sulle dinamiche calcistiche per collezionare più punti possibili.

Processo Juventus, il nome di Raiola ancora in orbita bianconera

Il cognome Raiola è stato molto frequente per il calciomercato bianconero. Ora sarà presente nella Corte d’Appello per conoscere così i nuovi punti di penalizzazione: ecco di chi si tratta.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la presidente della Corte d’Appello a sezioni unite sarà Ida Raiola. Il celebre agente Mino, scomparso in maniera prematura, è stato artefice di numerose trattative proprio a Torino con gli arrivi di Ibra e Pogba, solo per citarne due. Per l’occasione sostituirà Mario Luigi Torsello, il magistrato che presieduto la giuria quando è stato inflitto il -15 in classifica.

Dal 22 al 27 maggio si conoscerà il destino della Juventus: prima la Corte si esprimerà nuovamente sul caso plusvalenze, poi il procuratore Chinè prenderà le decisioni per quanto riguarda la manovra stipendi. Chinè avrà l’ultima parola sull’inchiesta Prisma, dove sono coinvolti anche altri club italiani. Infine, i legali bianconeri stanno anche studiando una strategia, ossia quella del patteggiamento: se dovesse arrivare prima del deferimento, questo sarebbe utile al club per permettere di scontare metà della pena.