Verratti scaricato dal suo idolo: rifiuto categorico

Brutte notizie per Marco Verratti: in cerca di una nuova sistemazione dopo il PSG, il centrocampista azzurro è stato scaricato dal suo idolo.

Il futuro di Marco Verratti è tutto da scrivere. Il centrocampista della Nazionale italiana campione d’Europa in carica, classe 1992, dopo undici lunghe stagioni al PSG, una parentesi eterna e ricca di successi sia personali che di squadra, potrebbe essere pronto finalmente per una nuova avventura. Parigi non gli sta stretta, ma forse l’ex Pescara avrebbe bisogno di trovare stimoli differenti altrove. Il suo sogno sarebbe poter giocare alle dipendenze di uno dei suoi grandi idoli, ma a quanto pare non si tratta di un desiderio reciproco. L’allenatore lo ha infatti già scaricato.

Non sempre ciò che si vuole è ciò che si ottiene. Per età, costo del cartellino e ingaggio importante, Verratti in questo momento, salvo scelte clamorose da parte sua e del suo entourage, potrebbe giocare in pochissimi club al mondo, in quelli più ricchi, in Inghilterra o Spagna. Già l’Italia, forse, sarebbe inaccessibile economicamente per l’azzurro.

Ma anche le squadre più ricche in questo momento devono fare i conti con una situazione finanziaria precaria, ed è per questo che, nonostante la stima di cui gode, difficilmente potrebbero aprirsi per lui le porte di club blasonati come quello che ha sempre sognato. Un club che, per vie traverse, gli ha già fatto pervenire una manifestazione di “disinteresse”.

Niente Barcellona per Verratti: Xavi punta altri giocatori

La squadra dei sogni di Marco Verratti era senza dubbio il Barcellona di Xavi. Non solo perché il club, campione di Spagna ormai quasi aritmetico, è tornato grande come un tempo, ma anche perché Xavi è sempre stato uno dei suoi idoli. Peccato che proprio l’ex centrocampista in questo momento sa di cosa ha bisogno, e nella sua lista della spesa Verratti non compare.

Gli azulgrana, che pure sono pronti a riabbracciare un calciatore sicuramente non più giovanissimo, ma leggendario, come Leo Messi, a centrocampo si sentono più che coperti. In quel reparto Xavi può godere di talenti straordinari come Pedro e Gavi, ma anche come il rinato Frenkie De Jong. Visto le finanze non cosi rosee il calciatore non è una priorità per il Barca: Verratti farebbe comodo quasi a chiunque, ma di certo non è indispensabile nel club blaugrana.

Insomma, niente Barcellona per Marco, salvo clamorosi ripensamenti. E a questo punto le soluzioni sono due: o una permanenza a Parigi, dopo una stagione con più ombre che luci; o una nuova avventura, magari in Inghilterra o, abbassando le pretese, in un’italiana che ha bisogno di ricostruire le proprie fondamenta, come la Juventus, che già in passati non ha nascosto il suo amore per l’ex calciatore del Pescara.