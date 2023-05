Gonna troppo corta, Matilde Brandi è da guardare con cautela

Matilde Brandi ha alzato la temperature dei social mostrandosi in un abito da far girare la testa: le immagini sono per cuori forti.

La carriera di Matilde Brandi è iniziata nei primissimi anni novanta, periodo in cui si è messa in luce come ballerina televisiva. Indimenticabili, per chi le ha vissute, le sue apparizioni in trasmissioni cult della RAI come Fantastico 12 e Domenica In.

La danza e il ballo hanno permesso alla showgirl di fare molta strada nel mondo dello spettacolo fino a diventare una personaggio televisivo e tuttotondo. Passando dal corpo di ballo al ruolo di presentatrice. Oggi, Matilde Brandi è ancora una delle soubrette italiane più amate e apprezzate in circolazione.

Lo dimostra l’affetto che suoi fans che ogni giorni gli dimostrano sui social. Il profilo Instagram della Brandi, che vanta qualcosa in più di mezzo milione di followers, vede la ballerina condividere molto spesso scatti della sua quotidianità. L’ultimo, che la ritrae con una gonna vertiginosa, ha lasciato i fan senza fiato. Per questo è consigliata cautela nella visione.

Matilde Brandi si mostra: la gonna è da mozzare il fiato

La presentatrice si è mostrata qualche giorno fa in in un completo dorato con tanto di spacco sulle gambe. Un vestito di alta moda che oltre a mettere in risalto i suoi colori e la sua carnagione, permette alla bella Matilde Brandi di mostrare le sue gambe temprate dal ballo. Fisico da togliere il respiro per la showgirl che ha già raggiunto i 54 anni di età.

Il tempo, tuttavia, sembra non passare nella vita di Matilde Brandi che dimostra senza dubbio qualche anno in meno. Complice anche un look tutto nuovo, il taglio di capelli le dona, di cui la stessa presentatrice televisiva ha parlato qualche giorno fa. Per Matilde Brandi è infatti arrivato il momento di vivere la sua seconda giovinezza.

Sui social ma anche in amore visto che è da poco entrato nella sua vita un uomo in grado di stravolgere i suoi sentimenti. Dopo anni passati al fianco del noto commercialista Marco Costantini, storia che poteva certamente finire meglio, ora ad aver conquistato il cuore della showgirl ci ha pensato una nuova fiamma. Si tratta dell’imprenditore Francesco Tafanelli.

Già un paio di anni fa, ha raccontato la danzatrice, le aveva scritto sui social ma senza ottenere risposta. Poi, un’amica che hanno in comune, ha parlato bene di lui al punto che la Brandi ha deciso di convincersi dandogli una chance. Ora i suoi sono felicemente una coppia e la stessa conduttrice ha ammesso che dopo la separazione, è stato proprio lui a farle tornare il sorriso dapprima smarrito. Le storie con il lieto fine sono sempre le migliori.