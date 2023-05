Juve, finalmente una splendida notizia: via la sanzione

La Juventus in questa stagione è alle prese con problemi e sanzioni di vario genere, ma almeno una può essere rimossa.

Comunque andrà a finire, la Juventus e i suoi tifosi ricorderanno la stagione attuale come una delle più complicate di sempre, per le vicende che hanno coinvolto il club e la squadra bianconera. Che con grande fatica sta provando a concludere l’annata nel migliore dei modi. Il club torinese è impegnato in campionato ed Europa League e sarà un mese di Maggio intenso.

In campo, la squadra allenata da Massimiliano Allegri si è riportata al secondo posto in classifica dopo le ultime due vittorie contro Lecce e Atalanta. Ora c’è la possibilità di conquistare la finale di Europa League nel doppio confronto contro il Siviglia, in semifinale. Ma sull’ambiente è arrivata la doccia fredda delle motivazioni del Collegio di garanzia del Coni, che hanno confermato di fatto l’impianto accusatorio a carico del club nella riapertura del caso plusvalenze.

Dunque, a questo punto, con il rinvio alla Corte d’Appello federale, appare plausibile una nuova penalizzazione che possa estromettere dalle coppe europee del prossimo anno i piemontesi. Le prossime settimane saranno insomma caldissime per la Vecchia Signora. Che però potrebbe ricevere in questi giorni almeno una buona notizia. Tra le varie polemiche che hanno riguardato la Juventus, anche quelle a margine della gara con l’Atalanta, con Dusan Vlahovic oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi bergamaschi.

Juventus, caso Vlahovic: l’annuncio sulla cancellazione dell’ammonizione

Il serbo si è ‘vendicato’ con la rete del 2-0 che ha chiuso la partita, la seconda consecutiva, ma è stato ammonito per la reazione alle provocazioni dei tifosi avversari. Un provvedimento, quello dell’arbitro Doveri, che ha fatto molto discutere. Anche perché con tale cartellino giallo Vlahovic è andato in diffida. Ma potrebbe esserci la ‘grazia’, come avvenuto per Lukaku qualche settimana fa. A spiegarlo, ai microfoni di Tv Play, l’ex arbitro Gavillucci, che ha dichiarato: “Il regolamento parla chiaro, Doveri ha operato correttamente dal punto di vista disciplinare nell’ammonire Vlahovic. I ruoli in campo tra arbitri e giocatori devono restare definiti. Penso che dovrebbero cambiare le punizioni per gli autori di fatti di questo genere, per non dover assistere più a episodi di questo tipo. In teoria, la Federazione dovrebbe dare la grazia anche a Vlahovic come avvenuto con Lukaku. La Juventus potrebbe avere buon gioco nell’appellarsi al recente precedente”.

Gavillucci ha poi stigmatizzato l’episodio di razzismo di cui è stato vittima il giocatore serbo: “Il razzismo è uguale per tutti, non transigo su questa cosa. Con i mezzi che abbiamo, l’unica risposta è che non si vogliono cercare e punire i responsabili e così facendo non risolveremo mai il problema. Le dichiarazioni di Gasperini sono la cosa più grave, non mi aspetto da un allenatore che non si dissoci dall’accaduto”.