Divorzio Totti-Ilary, la tensione cresce: ha ottenuto lo sfratto

Divorzio Totti-Ilary, arriva una decisione che spiazza tutti da parte della giustizia. La tensione tra le parti aumenta ancora di più dal momento che adesso è stato ottenuto anche lo sfratto. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo e quali sono gli scenari.

Dopo una lunga storia d’amore da cui sono nati anche tre bambini durata ben 17 anni, nel luglio dello scorso anno è stata ufficializzata la rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Si tratta di due dei volti più noti in Italia in senso assoluto. Lui capitano ed icona della Roma e della Nazionale italiana, lei una delle showgirl di maggior successo in senso assoluto. La notizia ha ovviamente spiazzato tutti, così come la conseguente tensione e battaglia legale che ne è scaturita. E che ora conoscerà un nuovo ed inatteso capitolo.

Divorzio Totti-Ilary, chiesto lo sfratto

Ha spiazzato tutti la notizia, arrivata ormai quasi un anno fa, della rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Sembravano, infatti, ai più una coppia a dir poco solida, seppur qualche campanello d’allarme suonava da diversi mesi prima. Le cose, infatti, stavano degenerando in maniera graduale e sono poi deflagrate in maniera inevitabile con i tradimenti di cui si sono resi protagonisti, da quel che si dice, entrambi.

Adesso è stato scritto un nuovo capitolo di questa storia che di certo sorprenderà tutti coloro i quali stanno seguendo queste vicende. Il campione ed ex capitano della Roma, infatti, ha ottenuto lo sfratto per la Longarina. Si tratta del centro sportivo che veniva gestito direttamente dalla famiglia della showgirl. A questo punto, è lecito immaginare che tutto ciò avvenisse senza, per così dire, il consenso di Totti.

Sfratto Ilary, decisa la data

In tal senso, contestualmente alla decisione in sé, è stata comunicata anche la data. La sentenza di sfratto, infatti, sarà operativa a partire dal 30 giugno, data in cui si recherà sul posto l’ufficiale giudiziario. A capo della struttura, infatti, c’è la sorella di Ilary Blasi, Silvia, che però dovrà restituirla nella data prima indicata. Il capitano giallorosso aveva acquistato la tenuta nel 2003, da un altro ex calciatore giallorosso, vale a dire Angelo Orazi. A riferire la notizia è il sito del quotidiano “La Repubblica”.