Colpo di scena Asensio: per il Milan cambia tutto

Il Milan si prepara da affrontare un finale di stagione ricco di emozioni, mentre la società inizia a muoversi sul prossimo calciomercato estivo sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

I rossoneri sono attesi da una settimana di fuoco, che li vedrà affrontare Cremonese, Lazio e, soprattutto, il derby di andata contro l’Inter in semifinale di Champions League.

Qualora invece non si arrivasse ad un accordo, la società probabilmente cederà il calciatore in estate, evitando situazioni come quelle relative agli addii di Donnarumma e Kessie. I due ex rossoneri hanno infatti lasciato la squadra di Pioli a parametro zero. Il grande obiettivo per sostituirlo è Marco Asensio, pronto a lasciare il Real Madrid in estate. Sul calciatore spagnolo, però, pare essere piombato un altro top club europeo.

Asensio lascia il Real Madrid, beffa vicina per il Milan: lo segue il Bayern Monaco

Come detto, il grande obiettivo rossonero per il reparto avanzato in caso di partenza di Rafael Leao è Marco Asensio, destinato a lasciare Madrid in estate. Il ragazzo di Palma de Mallorca, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con i merengues a giugno e, salvo clamorose sorprese, non prolungherà con il club spagnolo. Negli ultimi giorni, però, un altro grande club europeo pare monitorare costantemente la situazione.

Stiamo parlando del Bayern Monaco che, stando a quanto riporta Futbol Total, segue molto da vicino la situazione legata al classe 1996. I bavaresi sono convinti di cedere Sadio Mané dopo le problematiche con il compagno di squadra Sané, ed avrebbero individuato nel calciatore dei Blancos il profilo giusto per sostituirlo. Asensio è un profilo di caratura internazionale, appetito dai top club europei. Il giocatore può lasciare in estate, c’è il Milan ma ci sono anche altri top club europei.

Ad ingolosire i tedeschi è la possibilità di prenderlo a parametro zero, visto il contratto in scadenza. Qualora l’offerta del Bayern Monaco si palesasse ufficialmente, per la dirigenza rossonera sarà difficile competere soprattutto per quanto riguarda il fattore economico. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Bayern Monaco pronto a fare sul serio per portare lo spagnolo a Monaco di Baviera. Per il Milan, la prima grande beffa dell’estate pare essere dietro l’angolo. Tutto ovviamente dipenderà da Leao e l’auspicio dei tifosi è quello che il calciatore riesca a rinnovare il prima possibile.