Scandalo Sergio Ramos, la moglie lo ha fatto davvero: svelato tutto

Il difensore del PSG, Sergio Ramos, starebbe vivendo un momento di crisi con la moglie: Pilar Rubio l’ha fatto davvero, ecco cosa è successo

Finora l’avventura di Sergio Ramos al Paris Saint Germain si è rivelata tutt’altro che memorabile. L’ex difensore del Real Madrid si è trasferito in quel di Parigi l’8 luglio 2021, dopo aver terminato il proprio contratto col club spagnolo. Il trasferimento avvenne a parametro zero e contribuì non poco ad alzare l’asticella dell’entusiasmo nella capitale transalpina. Le cose non sono però andate come previsto.

Il campo, però, ha raccontato una storia ben diversa. Nella prima stagione al Parc des Princes, infatti, il classe ’86 (37 anni compiuti lo scorso 30 marzo) ha giocato davvero pochissimo, a causa dei reiterati problemi fisici che lo hanno costretto a rimanere ai box per diverso tempo. Ora la situazione è migliorata nettamente da questo punto di vista, ma le cose non stanno andando affatto per il verso giusto sotto l’aspetto dei risultati. Qualche settimana il Paris è stato eliminato agli ottavi di finale della Champions League, per la seconda volta consecutiva. In questo caso ci ha messo la firma il Bayern Monaco. Un vero e proprio fallimento, considerando che la coppa dalle grandi orecchie è l’obiettivo dichiarato della compagine francese. Un traguardo che il club targato Nasser Al-Khelaifi non è riuscito ancora a raggiungere, nonostante anni di grandi acquisti sul calciomercato.

Sulla carta l’approdo di Sergio Ramos ha rappresentato un affare di pregevole fattura, soprattutto tenendo conto delle condizioni economiche abbastanza favorevoli. Ma il calcio ha insegnato spesso che non basta avere i soldi e comprare per vincere, servono anche le idee. Il difensore spagnolo, dal canto suo, è ancora in grado di poter fare la differenza in certi contesti, però ormai è giunto al crepuscolo della propria straordinaria carriera e non può più dare determinate garanzie. Inoltre, pare che stia pure attraversando un fase molto complicata del suo matrimonio con Pilar Rubio.

Sergio Ramos, Pilar Rubio alimenta le voci sulla crisi: ecco cosa è successo

Da giorni corrono voci su una presunta crisi tra il fuoriclasse di Camas e la moglie modella, sposati dal 15 giugno 2019. E nel bel mezzo di un periodo ricco di indiscrezioni, Pilar Rubio è uscita da sola in quel di Madrid per festeggiare. Lo ha fatto in compagnia di un gruppo di amici e il tutto è testimoniato da alcune foto che lei stessa ha pubblicato sui suoi social network.

Nessuna traccia del marito alla festa in questione: Sergio Ramos, infatti, si trovava a Siviglia per la sua amatissima Fiera d’Aprile. Dalle immagini su Instagram e da quelle della stampa si deduce come entrambi si siano divertiti parecchio, ma separatamente. Indubbiamente, questo è un forte indizio. Stando a quanto hanno riferito Laura Fa e Lorena Vazquez al podcast ‘Mamarazzis’, uno dei motivi principali dell’allontanamento della coppia sarebbe il pessimo rapporto che intercorre tra Pilar Rubio e la famiglia del marito, soprattutto la sorella di Sergio Miriam Ramos. Strappo non più ricucibile? Il tempo darà i suoi verdetti.