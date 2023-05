Agustina: “Mi si è strappato tutto”, incidente bollente allo stadio per Lady Lautaro

La bella moglie dell’attaccante in forza all’Inter, Lautaro Martinez, è stata protagonista di un incidente hot prima di andare allo stadio

Vincere contro la Lazio targata Maurizio Sarri è stato a dir poco fondamentale per mister Simone Inzaghi e la sua Inter. Non solo per la classifica, ma anche e soprattutto per il morale della squadra. Dato che la lotta Champions è ancora apertissima e probabilmente lo resterà fino alla fine dei giochi.

I nerazzurri, nella sfida ai biancocelesti, erano chiamati a confermare quanto di buono si è visto durante la gara andata in scena fra le mura del Castellani. La ‘Beneamata’, infatti, aveva letteralmente spazzato via l’Empoli di Paolo Zanetti, tornando finalmente al successo in campionato. Nell’ultimo periodo si è perso il conto delle critiche dirette ai giocatori e al tecnico piacentino, generate dai numerosi passi falsi. Per quanto concerne la Serie A, il percorso è stato sicuramente deludente fino ad ora, ma adesso il gruppo lombardo sembrerebbe aver ripreso la retta via. Domenica, in quel di San Siro, Lautaro Martinez e compagni si sono resi protagonisti in positivo di una prestazione assolutamente sontuosa e convincente. Il primo gol lo ha firmato Felipe Anderson, dopo un errore grave e grossolano di Francesco Acerbi.

L’Inter, però, non si è persa d’animo e nel secondo tempo ha ribaltato il risultato, mettendo a referto un tris niente male. Gran parte del merito va senz’altro al ‘Toro’ Lautaro Martinez, autore di una doppietta che non ha lasciato scampo ai rivali capitolini. Pure l’argentino, come tutti i suoi compagni praticamente, ha attraversato una fase in cui è parso opaco e le critiche, evidentemente, lo hanno condizionato. C’è da dire comunque che l’ex Racing Club, a prescindere dall’andamento della squadra, alterna spesso periodi prolifici in termini di gol a momenti più complicati sotto porta. Ora, però, ha ricominciato a segnare frequentemente e intende cercare di non fermarsi più da qui al termine della stagione in corso. Chi, invece, ha dovuto letteralmente fare marcia indietro è la splendida moglie dell’attaccante nerazzurro, Agustina Gandolfo.

Lautaro Martinez, la moglie Agustina Gandolfo si è persa Inter-Lazio: il motivo

La Gandolfo, entrando più nello specifico, è stata vittima di un ‘incidente hot‘ prima di recarsi allo stadio domenica scorsa. Lei stessa lo ha raccontato ai suoi followers di Instagram (1,4 milioni), pubblicando un post da ben otto immagini. Sveglia alle 6:30, nuovo colore di capelli e tanta energia. La giornata era iniziata con una grande carica, con Lady Lautaro che si era messa in macchina, insieme alla figlia piccola di nome Nina, per andare ad assistere al match della sua dolce metà.

Qualcosa, però, è andato storto: la tuta che indossava per la prima volta è esplosa nel vero senso della parola, di conseguenza lei e Nina si sono viste obbligate a tornare a casa, ma al loro arrivo la partita era finita. Tale inconveniente non è affatto casuale, perché Agustina Gandolfo è in attesa di Theo (il secondogenito della coppia argentina). E forse per un po’ di tempo sarà il caso di indossare vestiti un po’ più comodi e abbondanti.