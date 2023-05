Juve penalizzata l’anno prossimo: mazzata terrificante per i tifosi

La Juventus non sta vivendo un ottimo momento in questa fase della stagione. I risultati in campionato hanno avuto una tendenza molto negativa nel mese di aprile, vedendo le altre pretendenti ad un posto in Champions League avvicinarsi sensibilmente.

A mettere in apprensione i tifosi bianconeri poi c’è sempre il discorso relativo alle possibili penalizzazioni che potrebbero arrivare per il caso plusvalenze e per la manovra stipendi. Per il momento la Juventus ha riottenuto i 15 punti che le erano stati tolti precedentemente ma il club bianconero attende di conoscere quella che sarà la decisione della Corte di Appello Federale.

Una decisione che sarà presa dopo che il Collegio di Garanzia avrà depositato le motivazioni, evento che dovrebbe verificarsi all’interno di questa settimana. Solo dopo sarà stabilita una nuova udienza nella quale verrà deciso se penalizzare di nuovo la squadra bianconera e di quanti punti.

Il rischio per la squadra bianconera è quello di vedere la penalizzazione inflitta per il prossimo campionato di Serie A. Tutto dipenderà dalle tempistiche della giustizia che potrebbero andare oltre la fine di questa stagione.

Penalizzazione Juventus, rischio handicap per il prossimo campionato di Serie A

Nel caso in cui dovesse arrivare una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus potrebbe appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni. Una decisione che porterebbe i tempi ancora più per le lunghe, portando una decisione definitiva presumibilmente all’inizio dell’estate. In quel caso, se dovesse essere confermata l’eventuale penalizzazione, i bianconeri saranno costretti a scontarla durante la prossima stagione. Un rischio che potrebbe pregiudicare un campionato intero per la Juventus.

Il tutto, vissuto in attesa di un verdetto anche per quello che riguarda la manovra stipendi. La Juventus infatti dovrà affrontare un altro processo dove non è da escludere che possano arrivare sanzioni pesanti per il club piemontese. Si preannunciano quindi settimane di fuoco per la squadra allenata da Massimiliano Allegri sia per quello che riguarda il calcio giocato sia per quello che succederà nelle aule di tribunale.

L’obiettivo di Chiesa e compagni è quello di concentrarsi sul campo cercando di difendere il posto tra le prime quattro del campionato e, contestualmente provare a centrare la vittoria in Europa League. La Juve è infatti attesa dal doppio confronto in semifinale contro il Siviglia con l’andata che si giocherà a Torino il prossimo 11 maggio ed il ritorno in Spagna esattamente una settimana dopo.