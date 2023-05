Cataclisma Juve, una stella va al Liverpool: si consuma l’addio

Cataclisma Juve, una stella in direzione Premier League. E’ un periodo che quando c’è una novità riguardo la Juventus i suoi tifosi iniziano a tremare, dal momento che non sono mai buone nuove. E infatti…

Dopo anni di dominio in Serie A la Juve sta attraversando una fase di ‘inevitabile’ , potremmo dire, declino. Il club bianconero è alle prese con pesanti alti e bassi, ma soprattutto sono le vicende extracalcistiche a preoccupare Allegri e i suoi uomini.

La macchina della giustizia sportiva si sta muovendo ormai con gli stessi ritmi di quella ordinaria, ma non manca molto, per forza di cose, alle sentenze che riguarderanno i casi delle plusvalenze fittizie e della manovra-stipendi. Quella di adesso sembra essere la quiete prima della tempesta e la situazione si preannuncia tutt’altro che agevole.

Senza contare che anche l’UEFA attenziona la Juventus e potrebbe anch’essa emettere una “sentenza”. A quel punto inizieranno le valutazioni da parte dei dirigenti della Juventus. Se poi anche una soltanto delle “sentenze” attese avrà decretato l’estromissione dalla prossima Champions League, partiranno le valutazioni più temute dai tifosi, ovvero chi cedere e a quanto. A quel punto è inevitabile che qualche “gioiello” venga posto sul mercato.

Cataclisma Juve, una stella in partenza

Quando si parla di cessioni Top per “fare cassa”, nel caso di mancata partecipazione alla prossima Champions League e quindi per sopperire in qualche misura ai mancati e ricchi introiti che la più importante manifestazione europea è in grado di assicurare, i nomi papabili non sono tantissimi, ma sono quelli che regalano maggiori preoccupazioni ai tifosi.

Federico Chiesa è uno di questi ed è forse il più amato e sicuramente il più forte. La sua cessione non verrebbe certo accettata di buon grado dai tifosi della Juventus, anche per il messaggio che verrebbe lanciato all’esterno. La cessione di uno dei suoi migliori talenti, giovane e italiano, non rasserenerebbe l’ambiente ed anzi aumenterebbe i malumori in casa bianconera.

Ancor peggio se la cessione avvenisse per espressa richiesta di Federico Chiesa. A quel punto vi sarebbe anche la concreta conferma che per qualche anno la formazione bianconera sarà assente dalla lotta per un qualsivoglia trofeo. E l’addio del calciatore potrebbe inoltre indurre altri campioni a salutare la compagnia. Riguardo poi all’attaccante ex viola non mancano certo i grandi club europei pronti a dargli la caccia al minimo segnale di disponibilità a trattare da parte della Juventus.

Ad esempio il Liverpool di Jurgen Klopp, che con Firmino in partenza e Salah che inizia ad avere un’età, vorrebbe rinfrescare il reparto offensivo. TeamTalk ci informa che la soluzione Federico Chiesa sarebbe il massimo per i Reds. Se poi la Juventus ha anche la bontà d’animo di cederlo per meno di 40 milioni di euro, per la formazione di Jurgen Klopp sarà un grosso affare. Ma solo per il Liverpool.