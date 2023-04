Juve, addio lampo: riparte dalla Serie B

La voglia di mettersi in proprio alla fine ha fatto la differenza. A neanche un anno dal suo arrivo alla Continassa, un collaboratore tecnico lascia i bianconeri.

La notizia sorprende soprattutto per i tempi, con la Juventus in corsa sul fronte campionato e su quello europeo, vedi alla voce Europa League. Allegri a fine stagione perderà un pezzo del suo staff tecnico che aveva fortemente voluto con sé la scorsa stagione.

La scelta si è consumata senza strascichi. Uno dei cosiddetti “tattici” di Allegri ha deciso di ritornare a svolgere il ruolo di primo allenatore. L’ormai ex Juventus, tra i professionisti in passato ha allenato due squadre. In primis il Siracusa, stagione 2017-2018, 38 partite e 1,37 punti di media. Seconda “vera” panchina, da luglio a dicembre 2018, con la Sicula Leonzio, 17 gare e media di 1,06 punti per match.

Poalo Bianco saluta lo staff tecnico: vuole una panchina da primo

Come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, Paolo Bianco, 45 anni, ha comunicato alla Juventus la volontà di chiudere il rapporto con i bianconeri, nonostante un contratto fino al 2024. Bianco era arrivato alla Continassa la scorsa estate, voluto proprio da Allegri che l’aveva avuto come giocatore ai tempi del Cagliari. Da calciatore, l’assistente dell’allenatore della Juventus aveva chiuso la carriera nel 2015, ultima maglia indossata quella del Sassuolo.

Allegri probabilmente aveva scelto Bianco per le sua esperienza da vice di Roberto De Zerbi, del quale era stato assistente tecnico prima al Sassuolo, dal 2019 al 2021, quindi allo Shakhtar Donetsk, nella sfortunata avventura terminata poi con l’invasione russa del febbraio 2022. Paolo Bianco in realtà, già una volta terminata l’avventura con lo Shakhtar Donetsk, aveva deciso di tornare a sedersi su una panchina da primo allenatore. “Ho deciso di riprendere il mio cammino iniziato qualche anno fa in quel di Siracusa. Lo avevo già comunicato a Roberto lo scorso gennaio”, aveva detto il diretto interessato al Quotidiano di Sicilia il 22 aprile 2022.

Bianco ha più volte ribadito la volontà di ripetere le prime esperienza avute con Siracusa e Sicula Leonzio, prime pagine tra i professionisti dopo aver esordito nel 2015 come vice allenatore nella Primavera del Sassuolo. Tornando alla Juventus, al momento lo staff di Allegri è composto dal vice, Marco Landucci; i tre collaboratori tecnici Simone Padoin, Aldo Dolcetti e Maurizio Trombetta. Il capo dei preparatori è Simone Folletti, mentre l’allenatore dei portieri è Claudio Filippi. La Juve perde cosi un uomo importante del suo staff tecnico.