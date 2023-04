Camicia aperta e scollatura ‘totale’: Wanda da guardare con cautela

La showgirl e conduttrice argentina è sempre più bella: l’ultimo shooting ha riscosso il solito enorme successo sui social

Discussa, criticata, insultata, forse perfino minacciata. Ma anche amata, apprezzata, e soprattutto donna di successo. Tutto questo è Wanda Nara, uno dei personaggi più in vista e più chiacchierati dello show business. Già nota da almeno 10 anni al pubblico italiano, sportivo e non, per il burrascoso divorzio dal primo marito, l’ex calciatore Maxi Lopez, e per il successivo matrimonio con Mauro Icardi – pietra dello ‘scandalo’, accusato dall’ex compagno di averle ‘rubato’ la moglie – la bella argentina è sempre sulla cresta dell’onda al grido “Che si parli di me bene o male, basta che se ne parli”.

Ricomposta da poco, e a fatica, la sua relazione col calciatore ex Inter, Wanda sta vivendo, a livello professionale, un periodo di grandi gratificazioni. La sua linea di cosmetici va a gonfie vele, così come la pubblicità derivante dalla partecipazione massiva alle sue attività social. Lo strabiliante numero di 16 milioni e 200 mila utenti che la seguono su Instagram sta lì a testimoniare la popolarità della sudamericana. Che in patria sta spopolando grazie alla conduzione di Master chef Argentina, il fortunato format di successo mondiale. Proprio come lei. Che dirige il programma con maestria e intervenendo direttamente anche nella scelta degli ospiti, come nel caso della partecipazione del marito in una delle puntate del programma.

Wanda hot: la camicia è completamente aperta!

Tra una puntata e l’altra, tra un momento di puro relax condito magari da frasi sibilline come quelle scritte sotto una foto che la ritraeva semi nuda sul divano di casa, Wanda trova anche il tempo per una maschera di bellezza. Le tracce della cura del suo viso, tra l’altro sempre più somigliante a quello di Angelina Jolie, sono ben visibili in un selfie postato sul suo profilo Instagram. Dal quale i fans hanno la fortuna di attingere abbondante materiale per i loro occhi e per le loro fantasie. Come nell’ultimo shooting, appunto.

Intenta a bere una tazza di caffè con dei fogli sotto la tazza – presumibilmente la scaletta del programma TV – Wanda esplode in tutta la sua sensualità grazie alla camicia completamente sbottonata. Sotto, un top blu che non riesce minimamente a contenere il suo prosperoso seno. Inutile sottolineare come l’istantanea, già simile a tante altre postate nei giorni scorsi, abbia mandato in visibilio i fans.

Wanda è talmente avvenente che qualche giorno fa, relativamente alla già citata foto sexy sul divano – col riflesso dello specchio in cui si vedeva l’intimo della showgirl – anche Icardi è intervenuto sul suo profilo. Solo per dirle quanto fosse bella.