Crisi Cristiano-Georgina, spunta la testimonianza shock: che caos

La nuova vita di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in Arabia Saudita sta riservando amare sorprese alla coppia: che caos

Sono sempre stati una coppia molto mediatica, e negli ultimi anni hanno incantato e stuzzicato i follower con tutti i dettagli della loro vita privata. Da quando Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono trasferiti in Arabia è successo di tutto.

Fino a quando vivevano a Madrid, poi a Tortino e Manchester nessuno ha mai messo in dubbio la solidità della loro coppia, anche perché la famiglia anno dopo anno si è allargata. La nascita dell’ultima figlia, unita al dolore per la perdita immediata del suo gemello, sembra aver cambiato tutto. Ma quello che è successo nelle ultime settimane ha fatto alzare l’asticella dell’allarme rosso sulla coppia. Georgina è accusata da più parti di passare troppo del suo tempo nei lussuosi centri commerciali di Riyadh mettendo anche a dura prova i conti del suo compagno, che pure è uno degli sportivi più ricchi al mondo. E tutto questo alla lunga starebbe facendo imbestialire CR7.

Ora arriva anche una nuova testimonianza che mette ulteriore sale alla vicenda. Il tiktoker Abel Planelles infatti ha riportato la testimonianza di una persona che di recente ha passato diverse ore con Cristiano e Georgina. Gli avrebbe raccontato che qualche settimana fa hanno fatto un macello prima di salire sul volo litigando a voce alta. Georgina sarebbe salita sul volo assolutamente arrabbiata, non salutando nessuno mentre il suo compagno invece sarebbe stato molto più gentile e disponibile. E i musi lunghi sarebbero durato per tutti il volo. L’esporsi davanti agli altri ha però stupito molto tutti i presenti.

Crisi Cristiano-Georgina, spunta la testimonianza shock: arriva la difesa della modella

Un fiume in piena di critiche e illazioni che meritava più che una riga. Perché Cristiano Ronaldo non parla mai della sua vita sentimentale. Georgina Rodriguez ha imparato a fare altrettanto, ma i continui rumors delle ultime settimane di una crisi in atto nella coppia meritavano almeno una risposta.

E così la compagna di CR7 lo ha fatto in maniera polemica su Instagram, pubblicando una storia nella quale cita una frase della canzone ‘Si yo muero’ di Romeo Santos: “L’invidioso inventa la voce, il gossip la diffonde e l’idiota la compra”.

Intanto però, come se non bastassero le ‘voci maligne’ di continue discussioni nella coppia per la vita troppo brillante che farebbe l’ex modella in Arabia Saudita, arriva l’ennesima fiammata. Un’influencer venezuelana, Georgilaya, sostiene di aver passato la notte del 25 marzo del 2022 con Ronaldo. Un incontro avvenuto, secondo questa donna, il giorno successivo alla partita Portogallo-Turchia del 24 marzo, valida per i play-off dei Mondiali.

Il portavoce del calciatore ha comunque smentito la notizia definita completamente falsa e diffamatoria. In fondo stanno insieme da sette anni, numero che nelle coppie è sempre delicato anche se per loro sembra sempre una favola.