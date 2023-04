Lascia la Juventus e va al Galatasaray, cessione già decisa

La Juve si prepara a perdere uno dei suoi uomini: il trasferimento al Galatasaray appare ormai cosa fatta.

La Juve si avvia a concludere una delle stagioni più difficili della sua storia, sia in campo che fuori. In attesa delle sentenze sportive in merito al processo plusvalenze e alla manovra stipendi, i bianconeri cercano di chiudere nel migliore dei modi la stagione e di rimediare alla brutta figura di mercoledì sera a San Siro. La Juve ha infatti fallito il primo obiettivo, ovvero la finale di Coppa Italia. Una brutta sconfitta condita con l’eliminazione contro l’Inter, acerrimi e ‘odiati’ rivali.

Dopo il pareggio dell’Allianz Stadium nella gara di andata (1-1, vantaggio di Cuadrado e poi rigore di Lukaku all’ultimo respiro) la truppa di Allegri è stata battuta dall’Inter nel match di ritorno: 1-0 il punteggio finale per i nerazzurri grazie al gol di Federico Dimarco. La prestazione della Signora è stata carente sotto ogni punto di vista e sul banco degli imputati è finito nuovamente Massimiliano Allegri, che in tanti non vorrebbero più sulla panchina bianconera (anche se il coach livornese ha ancora due anni di contratto, ndr).

Al di là di come finirà questa stagione – c’è ancora in ballo l’Europa League – i vertici juventini sanno bene che ci sarà bisogno di un concreto rinnovamento della rosa, dato che alcuni giocatori in scadenza di contratto sono pronti a lasciare Torino. La Juve sta valutando anche le posizioni di altri calciatori che in questa stagione hanno profondamente deluso.

Saluta la Juve e vola in Turchia: accordo vicino

Tra questi c’è sicuramente Leandro Paredes, uno dei colpi del mercato estivo di Madama. Il centrocampista argentino non è riuscito a dare nulla alla causa bianconera, giocando molto poco e facendo parlare di sé solo per alcune intemperanze (tra cui il litigio di Pasquetta con Allegri a causa del suo scarso utilizzo). L’impressione degli esperti di calciomercato è che la Juve non abbia alcuna intenzione di esercitare il riscatto del giocatore dal Paris Saint-Germain, da cui è arrivato in prestito la scorsa estate (l’obbligo è decaduto in seguito alla mancata qualificazione agli ottavi di Champions).

Il nazionale argentino non dovrebbe restare nemmeno a Parigi. Sulle sue orme, secondo quanto riportato dal sito Fanatik, ci sarebbe il Galatasaray: la destinazione turca sarebbe particolarmente gradita a Paredes, che avrebbe così occasione di ricongiungersi con il suo grande amico Mauro Icardi.

Stando ai rumors tra coloro che spingono maggiormente per questo trasferimento ci sarebbe proprio l’ex bomber dell’Inter. Sempre stando alle voci, il Galatasaray potrebbe cedere un centrocampista per fare spazio a Paredes. Si parla molto di Torreira, richiesto dal Milan: i rossoneri stanno pensando all’ex viola come vice Bennacer.