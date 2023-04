Carolina Stramare dimentica Berrettini: il decolletè scoppia, fan senza parole

Carolina Stramare si lancia verso l’estate mettendo in mostra tutto il suo fascino: pronta a dimenticare Matteo Berrettini

Tra le Miss Italia elette negli ultimi anni, forse la più affascinante in assoluto è stata Carolina Stramare. Bellezza e sensualità da capogiro e decisamente non comuni, una somiglianza notevole con l’attrice americana Megan Fox che l’ha lanciata ancora di più ‘nel mondo dei grandi’. E in generale una eleganza davvero spaziale, che fa sì che non passi mai inosservata.

La splendida Carolina è diventata di default uno dei volti più acclamati nel mondo dello spettacolo. E dopo essere stata eletta reginetta di bellezza nel 2019, si è lanciata in una grande carriera a tutti i livelli. Modella richiestissima, influencer di grido, ma anche molto altro. Carolina ruba la scena sempre e comunque ed è veramente difficile resisterle.

Carolina Stramare: regina della tv, del web e del gossip, scatenata

In questo periodo, la stiamo ammirando alle prese con l’avventura nel reality show Pechino Express, insieme all’amica e collega Barbara Prezia. Abbiamo apprezzato Carolina, nel recente passato, anche come conduttrice sportiva su Hellbiz insieme a Lele Adani e chissà che non possa tornare un giorno in quel ruolo.

Carolina Stramare (foto da Instagram) – Calciomercatoweb.itDel resto, Carolina è una grande appassionata di calcio e di sport. E in fondo non appare neanche come un caso che la Stramare abbia avuto dei flirt eccellenti in tal senso. Prima quello con Dusan Vlahovic, poi, la scorsa estate, quello con Matteo Berrettini.

Carolina Stramare, sarà un’estate indimenticabile: il bikini dice già tutto, semplicemente perfetta

Le ultime notizie di gossip la danno ora piuttosto vicina ad Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez. Come che sia, Carolina sembra pronta a lanciarsi in una estate da protagonista assoluta sui social. E ci regala uno spoiler tutto da gustare.

Il titolo dello scatto, sul suo profilo Instagram – che nel frattempo ha quasi raggiunto il mezzo milione di followers – è tutto un programma: “Getting ready“. Carolina si sta preparando, eccome, a mettersi in mostra in tutto il suo splendore e in bikini e minigonna la sua silhouette statuaria inizia già ad alzare le temperature come non mai. Scollatura esplosiva e figura slanciata, lineamenti angelici e insieme provocanti, il risultato è un capolavoro. Che viene salutato immancabilmente dagli ammiratori con like e commenti a tutto spiano. Messaggi d’amore a ripetizione per la splendida Carolina, che si conferma tra le bellezze nostrane più ammalianti.