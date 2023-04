Allegri al Napoli, tutto vero: conferma ufficiale

Max Allegri nuovo tecnico del Napoli: poteva sembrare uno scherzo, ma è tutto vero. Lo hanno confermato l’allenatore livornese e il presidente De Laurentiis.

Il Napoli si avvia a celebrare il terzo scudetto della sua storia, arrivato con un autentico dominio. La truppa di Spalletti ha dominato la Serie A dall’inizio e non c’è mai stata . La ciliegina su una torta preparata ormai da mesi da Spalletti e il suo fantastico gruppo è stata messa nella serata dell’Allianz Stadium. Con il gioiellino di Raspadori, gli azzurri hanno fatto il passo decisivo verso il tricolore, in casa dell’acerrima nemica. Una soddisfazione doppia per Spalletti e forse una beffa per Allegri, tecnico del Napoli per qualche ora, come ufficializzato dallo stesso allenatore livornese.

Probabilmente non lo sarà mai, ma Allegri è stato davvero vicino ad essere l’allenatore del Napoli. Per certi versi, lo è stato per qualche minuto. Non è un segreto che, prima dell’arrivo di Spalletti, il tecnico livornese, all’epoca fermo per una pausa di riflessione, abbia avuto un contatto con il presidente De Laurentiis. Anzi, per alcuni sarebbe stato lui il preferito nella mente del numero uno azzurro.

E non ha negato questo contatto lo stesso allenatore juventino, che ne ha voluto parlare alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, svelando la sua versione dei fatti. Una versione che, va detto, è piuttosto differente rispetto a quella raccontata, qualche settimana fa, da un istrionico ADL. Come sono andate davvero le cose? Proviamo a ricostruire la verità.

Allegri al Napoli: ecco perché è saltato tutto

Partiamo dall’unico dato certo: Allegri e De Laurentiis si sono incontrati, hanno un buon rapporto e sono legati da stima reciproca. Punto. Cosa sia avvenuto durante il loro confronto, però, non è chiaro. Secondo quanto riferito dall’allenatore livornese in conferenza stampa, sarebbe stato proprio il presidente azzurro a cercarlo per proporgli la panchina, una volta deciso di chiudere il rapporto con Gattuso. Un’offerta che Max avrebbe analizzato e poi declinato gentilmente, attratto da una prospettiva diversa come quella di un ritorno alla Juventus.

Ben diversa la versione che aveva raccontato, al Premio Barzot, Aurelio De Laurentiis. Secondo l’imprenditore romano, Allegri sarebbe stato infatti per quattro volte ospite nei suoi uffici al centro di Roma e, davanti ad alcune prelibatezze, gli avrebbe dato delle lezioni di calcio. Questo prima che la sua scelta cadesse su Spalletti.

Insomma, il presidente non nega il contatto, ma fa intendere di essere stato lui a scegliere una soluzione diversa. Max invece parla di un “gran rifiuto”. Chi dice la verità e chi mente? Difficile dirlo. Considerando che c’è addirittura chi assicura che a suggerire Spalletti a De Laurentiis sia stato proprio Allegri, forse la verità, ancora una volta, sta nel mezzo. Probabilmente durante i loro incontri il tecnico livornese e il presidente avranno capito di non essere fatti l’uno per l’altro, per questioni economiche o per progetti futuri. E alla fine, probabilmente, il mancato matrimonio è convenuto a tutti. O almeno a De Laurentiis di sicuro.