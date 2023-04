Roberto Saviano contro il Milan: spunta un video clamoroso

Roberto Saviano resta un personaggio sempre molto controverso, che non piace a tutti, questa volta ha voluto dire la sua sul Napoli

La gara tra il Napoli e il Milan in Champions League, match che ha consegnato ai rossoneri la semifinale, continua a lasciare strascichi e polemiche a quasi una settimana dalla gara. Il match ha visto i rossoneri avere la meglio nel doppio confronto, con la rete di Olivier Giroud, decisiva ai fini della qualificazione.

Tra l’altro, le due squadre hanno anche sbagliato un rigore a testa. Ciò evidenzia come detto di una gara molto frizzante che poteva avere un esito incerto. In queste ore, attraverso i social network, è rimbalzato un video di Roberto Saviano, che parla della gara giocata tra il Napoli e il Milan. Ricordiamo come lo scrittore sia un accanito tifoso dei partenopei che, logicamente, non ha preso bene l’uscita di scena in Champions League della sua squadra e ha voluto mostrare il suo disappunto.

Il club partenopeo, compresi i tifosi, hanno la consapevolezza di aver perso un’occasione storica, con un calendario fino alla finale, tutt’altro che impossibile. Tanta delusione e rammarico per una sfida che poteva e ‘doveva’, secondo i tifosi azzurri, avere un esito diverso.

Napoli-Milan, le critiche di Roberto Saviano

Un suo follower, attraverso il box domande di Instagram, gli ha chiesto un parere sulla gara e la risposta è stata inequivocabile. Saviano, con il gesto dei soldi, ha fatto un allusione ad eventuali aiuti in favore degli avversari. Ovviamente questa reazione ha scatenato i tifosi del Napoli, da un lato, e ha creato disappunto invece tra coloro che sono di fede rossonera.

Il Napoli ora deve tornare con la testa all’impegno nel campionato, che ormai ha in mano ma che nelle prossime settimane proverà a chiudere. Un assist ai partenopei è arrivato dall’anticipo della Lazio, in casa contro il Torino, che è andata incontro a una sconfitta. l’unica squadra che può provare a rinviare, ora, la festa napoletana è la Juventus di Massimiliano Allegri. I ragazzi di Luciano Spalletti hanno fatto una stagione molto importante, che sarebbe stata consacrata dal cammino in Champions League, ma che si concentrerà solamente sullo Scudetto. Un altro obiettivo non centrato dagli azzurri, ovviamente, è la Coppa Italia dove sono stati battuti allo Stadio Diego Armando Maradona ai supplementari dalla Cremonese.