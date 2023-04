Ilary Blasi sbotta: “Sono stufa!”, cos’è successo davanti a tutti

Piena di vita, carica come non mai: Ilary Blasi non si è trattenuta e davanti a tutti lo ha detto in modo chiaro. Scopri cosa è successo.

Qualcuno aveva davvero dubbi che la burrascosa fine del matrimonio con Francesco Totti l’avesse moralmente stroncata o quanto meno “debilitata”? Qualcuno ha forse osato immaginare minimamente che le liti con l’ex campione della Roma, tra orologi e borse, e i succulenti beni da spartirsi, potesse privarla della sua incredibile verve?

Chi ha supposto di una Ilary Blasi meno pimpante del passato si è sbagliato di grosso. La prima puntata de “L’Isola dei Famosi”, del 17 aprile scorso, l’ha vista, al nuovo debutto in tv, più in forma che mai. Capelli biondissimi stile Barbie anni 80, un po’ anche Amanda Lear se vogliamo essere precisi, molto tigre, “molto aggressive“, e anche tremendamente sexy, per una over 40 pronta a continuare la sua brillante carriera e a lasciarsi tutto alle spalle.

Ci pare evidente che non ci siano strascichi di alcun tipo nel cuore della ex letterina romana di Villa Bonelli, e tanto meno di un amore bello che sepolto, secondo i bene informati da molto più tempo rispetto alle notizie che hanno “infiammato” la tv e che presto accenderanno ancora le aule dei tribunali.

Ilary Blasi più in forma che mai: ecco come ha infiammato i social

Un nuovo amore, quello con l’imprenditore tedesco Bastian Müller-Pettenpohl, e una carriera che la vede lanciatissima, e soprattutto più in sella che mai ad un programma di punta di Mediaset destinato a fare grandi ascolti, anche grazie alla sua verve. E non sono decisamente mancate le frecciate all’ex marito, più ex che mai: della serie “c’eravamo tanti amati”.

I social hanno risposto naturalmente per le rime: e c’è chi la sostiene, a pieno, in questa sua seconda vita, affermando che è una leonessa, che tutte le donne dovrebbero prendere esempio da lei, e che è giusto che vada avanti, che volti pagina. E c’è chi, ovviamente, la denigra, sostenendo apertamente, in messaggi pro Totti, che dell’amore che c’era, se mai ci fosse stato davvero, non restano davvero che le immagini sbiadite del web. Nemmeno dalla Toffanin, sua amica storica dai tempi di Passaparola, per “la sua comparsata annuale” prima de L’isola, la Blasi ha risparmiato stilettate al suo vecchio amore.

Ma cosa è successo davvero? Inutile dire che Twitter e gli altri social sono stati subito invasi da battute e meme dedicati alla conduttrice che ha poi mollato il “carico di 90”, con una doppietta di battute che sono state viste come un chiaro riferimento all’ex marito Francesco Totti. “Tutto può cambiare, un uomo che era accanto a me ora non c’è più …”, ha detto poi facendo una piccola pausa in sospeso. “Parlo di Niccolò Savino ! Ti mando un bacio, ti amo. Ma sai per chi va c’è chi arriva… Enrico Papi!”.

Inutile dire che la frecciata all’ex Francesco Totti ha ulteriormente scatenato gli internauti, che non hanno mancato di commentare l’accaduto. Insomma, c’è davvero poco da annoiarsi!