Choc Juve, ora i tifosi temono il peggio: nuova stangata in arrivo

I tifosi della Juventus, dopo l’altalena sulla penalizzazione, potrebbero essere protagonisti di un altro saliscendi, stavolta sugli spalti.

La vicenda riguarda quanto originariamente accaduto nella semifinale di andata di Coppa Italia, Juventus-Inter, disputatasi lo scorso 4 aprile. Dopo i cori e i gesti rivolti all’indirizzo di Romelu Lukaku, il giudice sportivo, Alessandro Zampone, squalificò la Curva Sud bianconera per un turno. Senza ricorso, i sostenitori avrebbero saltato la sfida interna col Napoli di domenica 23 aprile.

Il 14 aprile scorso invece, la Corte d’Appello Federale ha accolto la richiesta di sospensiva della pena, rimettendo tutta la decisione definitiva allo stesso organo, stavolta però nella composizione delle Sezioni Unite. Il 19 Aprile è stata definitivamente accolta l’istanza della società bianconera. Grazie a questa i tifosi della Curva Sud hanno avuto la possibilità di accedere a Juventus-Napoli. Una brutta botta visto che gli azzurri hanno vinto 1 a 0 grazie ad una rete di Raspadori nei minuti di recupero. Proprio contro gli azzurri qualcosa è andato storto ed ora la società bianconera potrebbe andare incontro a sanzioni sicure e più pesanti.

Se i legali della Juventus erano stati bravi a ottenere la riapertura della Curva Sud dopo il “fattaccio” legato a Romelu Lukaku, ribaltare un nuovo verdetto di colpevolezza per quanto sarebbe avvenuto ieri appare quasi un’impresa. Come riporta calcioefinanza.com, ieri nel catino bianconero, sempre dalla Curva Sud, sarebbero volati cori e insulti sia contro il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sia contro la città di Napoli.

Cori contro Gravina e il Napoli: curva Juve a rischio stop

L’inquilino di Via Allegri sarebbe stato bersagliato per la grazia concessa a Romelu Lukaku. Il belga era stato espulso con doppio giallo dopo l’esultanza nell’1-1 di Coppa Italia lo scorso 4 aprile, ma il presidente Gravina lo ha graziato e mercoledi sera anche Romelu disputerà Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. In merito al secondo punto, secondo l’ANSA, gli ispettori federali presenti a Torino, avrebbero refertato cori di discriminazione territoriale contro i napoletani. Parliamo del solito schifo quale “Vesuvio lavali con il fuoco” e “Acqua e sapone, usate acqua e sapone”.

Il tutto è stato registrato dagli arbitri e dagli ispettori federali e sarà oggetto di valutazione del giudice sportivo. Stavolta a occuparsene sarà Gerardo Mastrandrea, titolare del ruolo per il campionato. Considerato lo sconto ottenuto dai tifosi della Sud, quanto avvenuto ieri potrebbe essere catalogato come recidiva. Se così fosse, il settore dello Stadium verrebbe chiuso per due turni e non per uno. Le gare interessate in campionato sarebbero quelle del prossimo 3 e 14 maggio, rispettivamente contro Lecce e Cremonese. L’ennesima nota negativa della stagione preoccupa e non poco i tifosi bianconeri.