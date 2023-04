Elisabetta Canalis da capogiro: la foto in costume è disarmante

Elisabetta Canalis già pronta per l’estate, come dimostrano gli scatti in costume: applausi convinti per l’ex velina, che fisico

Se ai primi posti nel cuore degli appassionati c’è sempre lei, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ci sarà un motivo. Elisabetta Canalis non perde mai occasione di ribadire il suo fascino sublime ai tantissimi ammiratori, che continuano a perdersi nella sua sensualità mozzafiato.

La showgirl e modella sarda con la sua classe e la sua avvenenza entrate nella leggenda, suscita sempre un certo effetto in chi la osserva. E naturalmente gli applausi per lei, reali o metaforici, si sprecano.

Elisabetta Canalis, show senza fine sui social: una meraviglia che sconvolge

Elisabetta si è ritagliata un posto nella storia rappresentando ‘la velina’ per eccellenza in quel di Striscia La Notizia. Dopo il suo passaggio nel popolare tg satirico, niente è stato più lo stesso. Ma non solamente per il programma di Antonio Ricci. Elisabetta infatti è diventata icona assoluta di fascino e pietra di paragone praticamente per quasi ogni altra bellezza del mondo dello spettacolo. E come i suoi fan di lunga data sanno benissimo, teme davvero pochi confronti.

Anche nei primi mesi del 2023 è stata protagonista a dir poco assoluta del web con i suoi scatti pazzeschi, salutati dai suoi numerosissimi fan (circa 3 milioni e mezzo di followers su Instagram) in un vero e proprio tripudio. La classe non è acqua, quella di Elisabetta poi non ha quasi bisogno di ulteriori commenti. Ma le conferme fanno sempre piacere e l’emozione si mantiene la stessa di fronte a ogni nuovo scatto.

Elisabetta Canalis, prova costume già superata: scollatissima e pazzesca come sempre, non tradisce mai

In questi giorni, Elisabetta ha già mostrato agli ammiratori la sua nuova collezione di costumi. Semplicemente irresistibile grazie alla sua sola presenza ma le sue curve fanno la differenza ancor di più. L’ex storica fidanzata di Christian Vieri (i due ora hanno entrambi una nuova vita) ha fatto emozionare i propri fan con scatti a dir poco mozzafiato.

L’estate sta già arrivando e la silhouette statuaria e perfetta della Canalis ancora una volta si staglia sui feed di tutta la community. Lo scatto risale a qualche giorno fa ma continua ad essere virale e condiviso in giro per i social. Un’immagine del genere, del resto, è difficile da dimenticare, da parte di tutti.