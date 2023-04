Riconoscete i 3 calciatori nella foto? Uno di loro è un campionissimo

La stagione della Roma sta regalando continue sorprese ai tifosi dopo il passaggio in semifinale di Europa League.

Dopo il sonoro 4-1 al Feyenoord la squadra allenata da Jose Mourinho si tuffa in campionato con l’obiettivo Champions League ampiamente alla portata e con la formazione giallorossa che, dopo la sentenza del Collegio di Garanzia che ha restituito i 15 punti alla Juventus, ha perso una posizione in classifica.

La squadra capitolina prima di pensare all’Europa League con il doppio confronto con il Bayer Leverkusen, dovrà concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di allungare sulle dirette inseguitrici: Milan, Inter e Atalanta. Proprio questi ultimi saranno i prossimi avversari di una Roma che non potrà contare su Wijnaldum e Smalling, ai box dopo gli infortuni europei. Una tegola non da poco con Mourinho che deve fare i conti con un doppio stop pesantissimo.

Roma, la foto con i tre calciatori misteriosi

Tre in una foto: un difensore, un centrocampista e un trequartista. Gli uomini simbolo della Roma. Gianluca Mancini, il capitano Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, rinato in giallorosso dopo la fine dell’esperienza con la Juventus. Gianluca Mancini è senza dubbio uno dei calciatori più importanti della gestione Mourinho, fondamentale per il reparto difensivo. 23 milioni di euro complessivi per strapparlo alla Dea, tra prestito e riscatto: 41 presenze in questa stagione con un gol in campionato. E che gol, nel successo per 1-0 contro la Juventus.

Lorenzo Pellegrini cuore giallorosso: dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma e con una breve parentesi al Sassuolo, è stato ricomprato dai capitolini per 10 milioni di euro. Cuore pulsante di questa squadra, il numero 7 della Roma si è messo alle spalle un periodo buio durato diversi mesi: prima il gol all’Udinese e poi quello al Feyenoord nel giro di 4 giorni. 38 gettoni stagionali e 7 reti, numeri importanti ma inferiori alla passata stagione in cui segnò il doppio dei gol.

Paulo Dybala è rinato alla Roma. L’attaccante argentino è stato ‘scaricato’ in estate dalla Juventus, ma ha subito trovato casa nella Capitale. Maxi accoglienza al Colosseo nel giorno della presentazione con oltre 10mila persone accorse per salutarlo. Fiducia immediatamente ripagata dall’argentino, dopo essere stato acquistato a parametro zero. Numeri importanti come 33 presenze e 16 gol tra Serie A, coppa Italia ed Europa League, al primo anno in giallorosso. Per una Roma che sogna in grande e spera di bissare il successo europeo della passata stagione in cui alzò in cielo il trofeo della Conference League.