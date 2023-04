La camicia si apre, l’intimo non c’è: la Stramare lascia di sasso

Carolina Stramare ha lasciato totalmente di sasso i suoi fan. La modella ligure ha fatto scatenare i propri fan con l’ultimo scatto pubblicato sui social. Tantissimi i “mi piace” e i commenti.

Carolina Stramare è una delle modelle italiane che costituiscono la nuova generazione. La ligure classe 1999 ha fatto il proprio esordio televisivo prendendo parte a Miss Italia nel 2017.

L’avventura, per Carolina Stramare, andò in quell’occasione oltre le più rosee aspettative. Infatti, la stupenda modella riuscì a trionfare in quell’edizione. La vittoria, ovviamente, ha regalato alla Stramare un’importante popolarità che l’ha resa celebre e molto conosciuta nell’arco di pochissimo tempo. La modella ligure, infatti, è diventata un’importante testimonial di marchi importanti che hanno scelto di legarsi alla modella in maniera immediata.

Una di queste è Helbiz Live che ha deciso di rendere Carolina Stramare quale volto della piattaforma OTT che da qualche anno trasmette anche le gare della Serie B. Non è quindi solo un caso che la Stramare venga considerata come la reginetta del campionato cadetto.

Carolina Stramare, e il presunto flirt con Vlahovic

Carolina Stramare, nel corso della scorsa stagione, ha accompagnato Lele Adani nel programma di approfondimento sul campionato di Serie B. Nel corso della trasmissione e, più in generale, del suo impegno con Helbiz Live, Carolina Stramare ha dimostrato di avere una passione molto importante per il calcio. Un amore viscerale, quasi, e che qualcuno ha pensato che potesse sfociare anche in qualcos’altro.

Lo scorso anno, ad esempio, cominciarono a trapelare voci importanti di un possibile flirt che vedeva coinvolti Carolina Stramare e Dusan Vlahovic. I giornali di gossip si sono letteralmente scatenati e la vicenda è durata più di qualche giorno. A mettere a tacere tutto è stata la stessa carolina Stramare che attraverso Instagram ha dichiarato che quelle voci erano prive di fondamento.

Carolina Stramare, la camicia lascia di sasso i fan: tutto aperto!

Carolina Stramare, infatti, utilizza molto spesso i social e in particolar modo Instagram. La nota piattaforma fotografica, infatti, accoglie, spesso, i post della modella. Gli scatti che la vedono protagonista, infatti, sono raggiunti da moltissimi “mi piace” e da diversi commenti che recano una marea di complimenti e di apprezzamenti per la modella ligure. Ecco la foto che la vede protagonista:

I numeri sono da capogiro. Basti pensare che la fan base di Carolina Stramare raggiunge quota 490 mila followers. L’ultimo scatto pubblicato dalla Stramare ha fatto letteralmente impazzire tutti. La modella, infatti, ha postato un post nel quale indossa una camicia bianca. La camicia, però, risulta aperta all’altezza del lato A. Tutti i fan sono rimasti di sasso.