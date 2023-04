Trattativa segreta: è già della Juve

Fonti spagnole riportano progressi importanti in vista dell’apertura dei battenti della finestra estiva di mercato nella trattativa con i bianconeri

Le ultime notizie in casa Juve sono abbastanza positive. Il club bianconero ha visto la sospensione della penalizzazione ed anche in Europa Allegri ha raggiunto la semifinale di Europa League. In campionato l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League e ogni singolo uomo impiegato in questa lotta darà il massimo per raggiungerlo. A tutti i costi. La dirigenza, invece, penserà al resto. Con uno sguardo attento non soltanto alle vicende burocratiche, tra accuse e sedute in tribunale, ma anche fronte mercato. Perché la prossima estate potrebbe essere decisiva per moltissimi calciatori.

Il reparto di centrocampo verrà stravolto dai potenziali rientri di giocatori del calibro di Arthur dal Liverpool, McKennie dal Leeds e Zakaria dal Chelsea; mentre è da decidere cosa ne sarà di Rabiot, tra i già grandi rappresentati della fortuna bianconera recente. Fondamentale sarà capire la situazione del reparto difensivo, non soltanto per i centrali, con i soli Bremer e il buon Danilo certezze assolute, ma soprattutto i terzini.

A destra il colombiano Juan Cuadrado partirà verso nuovi lidi, mentre è ancora incerto il futuro di Alex Sandro. La società valuta vari nomi per le fase, ma la situazione non è semplice e la mancanza di certezze future complica il mercato della società bianconera.

Calciomercato, il Valencia cede all’assalto bianconero

Gioie e dolori. Nell’ultimo anno più i secondi dei primi. A parlare non sono soltanto i numeri sconfortanti di una classifica bollente, ma anche i malumori dei tifosi valenciani. Perché tutto questo, per una squadra che ha fatto la storia del campionato de La Liga per tante generazioni, non è accettabile. Lo sa anche chi, come Gennaro Gattuso, ha avuto modo di allenare il caldissimo ambiente del Valencia nel recente passato. E lo sa Peter Lim, gestore della Meriton Holdings nelle cui mani naviga il futuro del club.

Quest’ultimo, figura di riferimento piuttosto controversa, starebbe infatti valutando con grande attenzione la cessione del capitano José Gayà alla Juventus in totale segretezza, probabilmente per non dare ai tifosi il segnale definitivo della possibile retrocessione al termine della stagione. Il valore del cartellino del calciatore è dato a circa 35 milioni di euro, ma l’eventuale retrocessione potrebbe cambiare tutto e il calciatore potrebbe arrivare a Torino a cifre notevolmente inferiori.