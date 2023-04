Ivana Knoll in topless, la tifosa più sexy al mondo l’ha fatto di nuovo

Ha monopolizzato nuovamente la scena Ivana Knoll, apparsa in topless più sensuale che mai: social in tilt per lo scatto da urlo.

Dopo lo straordinario Mondiale di Russia e il non proprio entusiasmante percorso a Euro 2020, la Croazia, che a giugno scenderà in campo per le fasi finali di Nations League, è reduce da un altro ottimo campionato del Mondo. In Qatar infatti, la squadra allenata da Zlatko Dalic si è fermata solamente in semifinale dinanzi all’Argentina campione del mondo.

Brozovic e compagni hanno conquistato comunque un’importante medaglia di bronzo nella ‘finalina’ contro il Marocco. Fondamentale è stato l’apporto dei tifosi biancorossi, recatisi in massa in Medio Oriente per fornire un’importante spinta alla selezione balcanica.

Tra questi, ha decisamente monopolizzato l’attenzione dei media la presenza di Ivana Knoll, tifosissima a dir poco sensuale e vero e proprio amuleto della Croazia. La modella classe ’92, in un ambiente dal dress code decisamente restrittivo in particolare nei confronti delle donne, partita dopo partita ha messo in mostra un outfit più succinto dell’altro, attirando dunque tutte le luci dei riflettori. Continua a far parlare di sé la Knoll, protagonista di uno scatto in topless che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Ivana Knoll, lo scatto in topless manda in tilt Instagram: follower impazziti e pioggia di like per la croata

Con ben 3,4 milioni di follower, Ivana Knoll è senza ombra di dubbio una delle influencer legate al mondo del calcio più seguite sui social. L’ex Miss Croazia 2016 tiene costantemente aggiornato il proprio vasto pubblico con nuovi piccanti contenuti foto e video, nei quali la modella riesce sempre a fare colpo sui propri seguaci. La croata nata in Germania ci è particolarmente riuscita in uno degli ultimi post pubblicati. Questa volta si tratta di un primo piano, nel quale la Knoll appare sensualmente seduta con un paio di jeans e soprattutto in topless.

Un dettaglio considerevole che è ovviamente balzato immediatamente all’occhio dei follower della bella croata, letteralmente catturati dall’ennesimo scatto senza freni. Degno di nota è anche lo sguardo a dir poco penetrante di Ivana. Uno sguardo che ha di fatto ulteriormente rapito il pubblico dell’influencer, che come al solito ha inondato di like (ben 230mila) e commenti (oltre 1800) il post ‘incriminato’. Sono tanti anche gli italiani colpiti dalla sensualità di Ivana Knoll, che in particolar modo dopo l’esplosione mediatica di Qatar 2022, sta mettendo in mostra una bellezza prorompente e davvero senza frontiere.