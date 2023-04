Milan, fulmine a ciel sereno: va via per 80 milioni

Il Milan vive un buon momento dopo la qualificazione Champions. La squadra però potrebbe perdere un’importante pedina.

Nel calcio purtroppo ci sono offerte che nessun club può rifiutare e le squadre italiane lo sanno bene. I top club italiani hanno perso alcune stelle nel corso degli ultimi anni e il discorso vale anche per il Milan di Pioli. Da Donnarumma a Kessie, il club rossonero ha perso calciatori importanti e potrebbe non essere finita qui.

L’avanzata del Milan in Champions League ha messo in mostra anche le prestazioni dei singoli. Tonali, Maignan e Leao sono tornati leader della squadra rossonera, Stefano Pioli ha una squadra con un grande mix di esperienza e gioventù.

I rossoneri però temono il prossimo calciomercato, c’è qualche big che interessa e non poco ai grandi club europei. Che possono spendere e arrivare nel calciomercato con una grande offerta, quella davvero irrinunciabile per i conti, portando così una clamorosa plusvalenza. Maldini e Massara dovranno resistere, la tentazione però è molto forte.

Un big via dal Milan per 80 milioni

Pioli eviterebbe qualsiasi cessione, soprattutto dei suoi big. Uno di questi è il portiere Mike Maigna, calciatore la cui assenza in questa stagione è spesso risultata decisiva. Il calciatore sta benissimo a Milano, ma potrebbe presto finire nel mirino di una big europea, pronta a fare follie per lui. Il Psg punta Mike Maignan, e secondo i media francesi la dirigenza sarebbe pronta a offrire 80 milioni al Milan, un colpo clamoroso nel calciomercato.

Questa cosa risulta ancora più clamorosa considerando che Maignan è cresciuto proprio nelle giovanili del Paris Saint Germain. Qualche anno fa fu ceduto per un solo milione al Lille, e proprio nel club francese conquistò un titolo di Ligue 1 prima del passaggio al Milan per quindici milioni. Ora ne vale ottanta, il Milan lo ha saputo valorizzare benissimo e i suoi colpi sono sempre più decisivi. Basti pensare ai quarti di Champions contro il Napoli, dalla parata a mano aperta all’andata sul finire di gara passando per il rigore parato a Kvara.

L’operazione Maignan Milan-Psg sarebbe ancor più clamorosa, considerando come sia da valutare come una bocciatura per Gigio Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana è arrivato a costo zero al Psg, ormai qualche anno fa e il Milan prese proprio Maignan come suo sostituto. I fatti hanno dato, alla lunga, ragione a Maldini e Massara. Ora però i dirigenti dovranno resistere agli assalti del club francese, visto che sarà difficile trovare un degno sostituto del francese per questo decisivo ruolo.