Tacchi e scollatura che esplode: Jovana è solo per cuori forti

La moglie dell’ex attaccante di Lazio e Chievo Verona ha deliziato i suoi tanti ammiratori con uno scatto da urlo

Nell’epoca dei social media, dei Reality TV, dei calendari, delle Dirette Instagram e di Tik Tok, le compagne o mogli dei calciatori stanno prendendo una ribalta che fino a qualche anno fa sembrava impensabile. La categoria delle Wags – acronimo lanciato ormai diverso tempo fa per descrivere le mogli e le fidanzate dei calciatori britannici – è stato poi sdoganata in tutta Europa e nel mondo. Non di rado, a livello di popolarità assoluta, queste ultime sono più famose e più seguite dello stesso calciatore a cui si accompagnano. Un fenomeno ormai planetario.

Una delle più note ‘wags’ nella storia recente del calcio italiano è Jovana Djordjevic. Moglie di Filip Djordjevic, calciatore che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona senza lasciare una traccia indelebile al suo passaggio. La modella serba classe ’91 è un’autentica star dello show business. Molto nota al pubblico italiano per aver partecipato alla discussa edizione dello scorso anno dell’Isola dei Famosi, Jovana può contare sulla bellezza di 365 000 followers su Instagram.

Praticamente tutti (se potessero essere interpellati uno per uno) rimangono quasi quotidianamente – perchè tale è la frequenza di foto postate dalla bellissima slava – abbagliati dalla sua incredibile sensualità. L’ultimo scatto in ordine di tempo ne è una conferma fedele.

Jovana da impazzire: che fisico!

Su Instagram l’ex partecipante del famosissimo reality di Canale 5 ha sfoggiato un vestito che sembra dipinto sul suo fisico statuario. Sempre in forma, sorridente e sensuale, Jovana ha mandato letteralmente in delirio i suoi fans. Che hanno inondato lo spazio destinato ai commenti con apprezzamenti atti a sottolineare il suo portamento. Del resto c’è chi sostiene che Jovana abbia tutte le potenzialità per avere successo anche nel mondo del cinema, considerando il suo straordinario fascino.

Il lavoro di modella e indossatrice, che l’ha portata a posare e sfilare per alcune importanti campagne di alta moda, prosegue senza sosta. La collaborazione con alcuni tra i brand più famosi al mondo forse non aveva bisogno di essere sponsorizzata attraverso l’ingresso – peraltro trionfale – nel mondo della televisione. Ma questo ha certamente aumentato la sua popolarità e la sua visibilità. Avendo ormai adottato l’Italia come sua seconda patria – pur girando il mondo in lungo e in largo – il pubblico del nostro Paese è destinato ad avere sue notizie, e a godere della sua straordinaria bellezza, sempre più spesso.