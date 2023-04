Il Milan pesca ancora dalla Francia: Ibra addio

L’attacco rossonero della prossima stagione è ancora un rebus. Paolo Maldini si cautela con un colpo dalla Ligue 1

Leader carismatico. Guida tecnica e ‘spirituale’ per i più giovani. Uomo spogliatoio. Forse anche consigliere di Stefano Pioli. Ma anche 144’in campo in Serie A, 41 primavere sulle spalle e una serie infinita di problemi fisici. Tutto questo è lo Zlatan Ibrahimovic, o meglio la versione 2022/23. Un giocatore sul quale è difficile poter pensare di contare anche negli anni a venire.

Sembrano tutto sommato pensarla così, anche se fa male ammetterlo e se sarà difficilissimo chiudere il rapporto, anche negli uffici di Via Aldo Rossi. Dove Paolo Maldini e Frederic Massara, a dir la verità spesso presenti anche al campo d’allenamento a Milanello, stanno progettando il Milan del futuro.

Le incognite, soprattutto sul fronte offensivo, sono innumerevoli. Una di queste riguarda proprio il totem svedese. Poi c’è la questione del rinnovo di contratto di Rafael Leao e la decisione da prendere anche su Divock Origi, una delle grande delusioni, assieme a Charles De Ketelaere, della stagione in corso. Insomma, l’attacco rossonero è un bella matassa da sbrigliare. Senza contare che, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, tutto potrebbe cambiare.

Tra Leao e Ibra spunta la pista francese

In codesta situazione, che comprende anche l’eventualità di qualche doloroso sacrificio tecnico da compiere, Maldini non sta certo a guardare. Il floridissimo mercato della Ligue 1 – dalla quale, giova ricordarlo, il club meneghino ha già pescato lo stesso Rafael Leao e Mike Maignan – potrebbe ancora una volta fare al caso del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un attaccante classe ’99 che sta facendo sfracelli nel campionato d’Oltralpe. 16 reti in 26 gare è l’invidiabile biglietto da visita del mancino di nazionalità nigeriana. Che potrebbe rappresentare una sorta di risposta rossonera a Victor Osimhen e al Napoli.

Il prescelto per il fronte offensivo di Pioli in vista del prossimo anno è Terem Moffi, di proprietà del Lorient ma in prestito al Nizza con un accordo che prevede l’obbligo di riscatto condizionato da parte del club della Costa Azzurra. Il valore di mercato della punta africana si aggira intorno ai 20 milioni: un affare non propriamente low cost per le casse rossonere, ma tutto sommato sostenibile. C’è anche da considerare che, tra il più che possibile divorzio da Ibra e la possibile cessione di Rafa Leao, il Milan avrebbe un discreto tesoretto da reinvestire sul mercato. Anche senza la scongiurata mancata partecipazione all’Europa che conta. Moffi per età, caratteristiche e margini di miglioramento poi, pare il profilo perfetto per il club meneghino.