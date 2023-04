Lutto in casa Milan: lacrime per una grande bandiera del passato

Una grande ex bandiera del Milan, che ha militato per anni nelle fila del club rossonero, è stata colpita da un grave lutto nelle ultime ore

Che voto dare al percorso del Milan in campionato? Per emettere sentenze bisogna, come sempre, aspettare che la competizione dia finita, ma sicuramente possiamo già dire che il rendimento della squadra targata Stefano Pioli è ampiamente al di sotto delle aspettative. Il club rossonero è ancora in lotta in Champions, ma è stato eliminato in Coppa Italia e soffre in campionato.

Olivier Giroud e compagni hanno steccato anche contro l’Empoli, match andato in scena tra le mura di San Siro. L’ex Chelsea era riuscito a sbloccare il risultato, ma si è visto successivamente annullare la rete dall’arbitro a causa di un suo tocco di mano segnalato dal VAR. Due punti persi, molto pesanti in chiave Champions. La classifica preoccupa e non poco i rossoneri con la Lazio ormai in fuga, Roma e Inter a pochi punti e una Juve che dipende dalla penalizzazione.

Pioli non ha ancora trovato la cura definitiva a questi problemi. Di tempo a disposizione ce n’è ancora molto, però servirà raddrizzare la rotta il più in fretta possibile, altrimenti nei mesi a venire potremmo arrivare a commentare quello che sarebbe un vero e proprio fallimento. Passare eventualmente dallo Scudetto all’Europa League nel giro di un anno obbligherebbe la società a rivedere il proprio piano di crescita, che subirebbe una battuta d’arresto alquanto rilevante. Se questo scenario divenisse realtà, forse potrebbe anche essere esonerato mister Pioli, anche se per il momento ai piani alti del club non appare in discussione la posizione dell’allenatore. La certezza è che continuare in questo modo non è un’opzione.

Milan, grave lutto per Ambrosini: è scomparsa la madre

D’altronde, è del Milan che stiamo parlando, una delle compagini più prestigiose in Italia per la quale hanno giocato grandissimi campioni. Pedine che hanno segnato la storia del calcio italiano e non solo. Tra questi c’è pure Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero che oggi si può apprezzare nella veste di commentatore/opinionista. Il classe ’77 ha vestito la maglia del ‘Diavolo’ per ben diciassette anni, diventando una bandiera a tutti gli effetti. È stato anche capitano all’epoca.

L’ex calciatore sta attraversando un periodo difficile: nelle scorse settimane ha parlato, insieme alla moglie, della malattia inguaribile del figlio, ossia il diabete di tipo 1. Come se non bastasse, nelle ultime ore – come riferisce il ‘Corriere Adriatico’ – Ambrosini è stato colpito da un grave lutto, riguardante la scomparsa della madre Paola Valentini, alla quale era molto legato. Davvero un momento terribile.