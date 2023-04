Zaccagni segna e se ne va. Ma resta in Serie A

Uno dei più grandi artefici della stagione disputata dalla Lazio è senza dubbio Mattia Zaccagni, cresciuto molto sotto la guida di Maurizio Sarri.

Mattia Zaccagni è uno dei più grandi artefici della grande stagione disputata fino ad ora dalla Lazio di Maurizio Sarri, che sembra crescere settimana dopo settimana. L’ala biancoceleste classe 1995, infatti, è il calciatore italiano più prolifico, grazie alle dieci reti messe a segno in campionato. Oltre alla doppia cifra in termini di reti, l’ex Verona ha fornito anche nove assist tra campionato e coppe. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate agli occhi delle altre società, tanto che un top club nostrano sembra averlo messo prepotentemente nei propri radar.

Come detto, Mattia Zaccagni è la grande rivelazione della stagione della Lazio, grazie anche alle dieci reti messe a segno in campionato. Queste ottime prestazioni, hanno portato diversi club a monitorarlo con grande attenzione, soprattutto nel nostro campionato. La squadra che sembra averlo messo nel proprio taccuino è il Milan, con il mister Stefano Pioli rimasto stregato dalle qualità del classe 1995.

Stagione super per Zaccagni, la Lazio trema: ci pensa il Milan

I rossoneri, infatti, starebbero seriamente pensando al calciatore come erede di Rafael Leao, altro talento potrebbe lasciare i campioni d’Italia in estate. Il fuoriclasse portoghese vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, ad oggi, non sembra esserci novità positive in merito ad un prolungamento. Qualora il rinnovo dovesse complicarsi, il Milan potrebbe decidere di cederlo in estate per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma.

Visto la possibile cessione, la dirigenza rossonera sembra decisa a puntare su Mattia Zaccagni, che Claudio Lotito sta cercando di blindare con un nuovo contratto. Il presidente biancoceleste, vista l’esplosione del proprio numero 20, per lasciarlo partire sembra pronto a chiedere non meno di 35/40 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante per le casse del club milanese, ma che potrebbe investire grazie alla cessione di Rafa. Una condizione fondamentale per cercare di convincere il ragazzo è la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per il club rossonero. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che sembra aver individuato Mattia Zaccagni come erede di Rafael Leao. La Lazio ora trema davvero.