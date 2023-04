Napoli, si chiude l’era Spalletti: al suo posto un allenatore di Serie A

Luciano Spalletti ed il Napoli, arriva l’indiscrezione che può confermare il divorzio: annuncio sull’erede

Un gioco straordinario in un’annata da incorniciare e che può ancora vedere dei guizzi di una certa importanza. La stagione di questo Napoli è sotto gli occhi di tutti. Adesso, le attenzioni saranno tutte rivolte al big match del ‘Diego Armando Maradona’ contro il Milan. Ribaltare l’1-0 dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro chi il tricolore ce l’ha ancora sul petto non sarà semplice.

Ma questo Napoli, anche grazie all’esperienza del suo allenatore, ha dimostrato una maturità ed un cinismo nei momenti decisivi della stagione, che può far ben sperare la tifoseria azzurra. L’aritmetica che consegnerà il terzo scudetto della storia per i partenopei si avvicina sempre più: ora come ora il desiderio di approdare in semifinale di Champions dove probabilmente affronterebbe l’Inter (con un ampio vantaggio sul Benfica) è davvero troppo forte, pressante. Un’annata unica, come si diceva più in alto, che rischia però di fermarsi qui: almeno per quanto riguarda uno dei suoi più grandi protagonisti.

Napoli-Spalletti, aria di addio: Adani ‘annuncia’ l’erede

Luciano Spalletti e l’addio alla panchina azzurra, un’ipotesi che solo qualche mese fa pareva impossibile ma che adesso, dopo il duro e amaro sfogo nel post gara contro il Milan, trova uno spazio quasi preoccupante. Il contratto del tecnico di Certaldo è in scadenza il 30 giugno 2023: non sarebbe un problema, tuttavia, sedersi ad un tavolo e trattare. Con Spalletti alla guida il Napoli sta centrando un sogno che mancava da oltre trent’anni, un qualcosa che per molti pare ancora non essere vero per quanto bramato e solo sfiorato nel tempo.

L’allenatore toscano ha promesso di andarsene via, durante Napoli-Milan, se sugli spalti tra i tifosi azzurri accadrà quanto già successo nello 0-4 incassato in campionato. Una spaccatura preoccupante quella tra i sostenitori e il presidente De Laurentiis che ha portato ad una delusione mai nascosta dallo stesso Spalletti. Ed è così che gli azzurri potrebbero ben presto ritrovarsi a cercare un nuovo allenatore. Alla ‘Bobo Tv’, si è parlato a lungo di Chelsea come probabile destinazione per l’ex tecnico di Roma e Inter.

I’ Blues’ sono in ricostruzione ed il profilo di Spalletti, evidentemente, piace eccome. E al Napoli? Adani ha rivelato quella che, secondo lui, rischia di essere una scelta importante. Il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe pescare direttamente in Serie A, infatti, il nuovo allenatore dei campioni d’Italia. “Secondo me Italiano potrebbe andare al Napoli”, ha raccontato l’ex centrale e attualmente opinionista molto seguito sui social e non solo. Una scelta che potrebbe anche significare continuità, per il buon lavoro dimostrato dal tecnico della Fiorentina da poco meno di due anni a questa parte.