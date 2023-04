Incubo Juve: crollo economico, scenario nero in Serie B

L’incubo della Juventus si chiama Serie B: in caso di retrocessione crollo economico e scenario nero. Le ultime.

Il 19 aprile si avvicina sempre di più e in casa Juventus si spera di poter vedere restituiti i 15 punti di penalizzazione per guardare con maggiore fiducia al futuro. Ma resta comunque la possibilità di uno scenario completamente differente da quello detto in precedenza e che si chiama retrocessione.

La Serie B non è assolutamente impossibile per la Juventus soprattutto con la vicenda stipendi. Naturalmente una retrocessione porterà ad uno scenario economico non semplice per motivi che tutti conosciamo. E naturalmente la speranza da parte dei bianconeri è quella di poter evitare questa catastrofe.

Incubo Juventus: crollo economico, bruciati 35 milioni

La vicenda Juventus è assolutamente tutta da scrivere. I bianconeri in campo hanno dimostrato di poter ambire ad un posto in Champions League e naturalmente confermare anche i migliori in rosa, ma i processi giudiziari sono in corso ed è possibile che quanto fatto in stagione possa essere annullato per le vicende plusvalenze e stipendi. Ma non è assolutamente finita qui visto che un’altra brutta notizia potrebbe arrivare dall’Inghilterra e a questo punto il crollo economico sembra essere ormai ad un passo.

Secondo quanto riferito da Juvelive, infatti, in caro di retrocessione del Leeds in Serie B la Juventus vedrà sparire ben 35 milioni di euro, il prezzo stabilito per il riscatto di McKennie. Non una buona notizia per il club bianconero, che lavora proprio su alcune cessioni per fare un bel gruzzoletto da reinvestire sia in entrata che nelle conferme di alcuni calciatori.

La situazione, però, attualmente non sembra essere delle migliori e ora ci si mette anche il Leeds a complicare la situazione. Inutile dire che i 35 milioni mancati costringerebbero i bianconeri a dover cambiare i propri programmi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Juventus: si guarda con attenzione al campionato del Leeds

A questo punto la Juventus spera in una salvezza sua e del Leeds. Per i bianconeri la Serie A è una ipotesi attualmente remota, più reale per il club inglese e a Torino si tifa per una salvezza dei britannici.

La permanenza nella massima serie porterebbe nelle casse bianconere 35 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante considerando il momento non assolutamente eccezionale dal punto di vista economico. Naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto. Lo scenario economico per la Juventus rischia di essere catastrofico in caso di Serie B sua e del Leeds, ma ancora la partita è aperta e si possono avere anche delle buone notizie in questo finale di stagione.