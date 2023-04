Juve, la denuncia dell’arbitro è clamorosa: può cambiare tutto

Continua a far parlare di sé la Juve di Allegri. I bianconeri continuano ad essere tra i più chiacchierati sia per i fatti sul campo che per le vicende extracalcistiche.

Di recente un ex arbitro ha parlato proprio della situazione in casa Juve denunciando un comportamento a suo avviso pesantemente incongruente. Le sue clamorose frasi potrebbero cambiare tutto.

Nello specifico ad attirare l’attenzione è stata la semifinale d’andata disputata dalla Juventus all’Allianz Stadium contro l’Inter. La partita, valida per la semifinale di Coppa Italia, è finita sul punteggio di 1-1, ed ha regalato un finale concitato contrassegnato da diversi episodi e contatti avvenuti tra i calciatori delle due squadre. L’opinione dell’ex arbitro rischia di sollevare un polverone e attirare le polemiche da parte dei tifosi.

La gara d’andata tra Juventus e Inter, mantenutasi su livelli di tensione regolari per quasi tutta la sua durata, si è accesa nel finale con l’episodio del calcio di rigore. Dopo la trasformazione da parte di Romelu Lukaku è stata l’esultanza del belga sotto la curva bianconera a far traboccare il vaso. L’ex attaccante del Chelsea ha ricevuto il suo secondo giallo per i festeggiamenti, lasciando anzitempo il match.

L’ex arbitro è durissimo: “Non riesco a capire”

Nel finale, inoltre, Juan Cuadrado e Samir Handanovic si sono scontrati fisicamente prima di essere separati dai compagni. La scena occorsa tra i due, decisamente riprovevole in contesti sportivi simili, ha portato alle squalifiche di entrambi con, però, decisioni diverse da parte del Giudice Sportivo.

Il colombiano è stato squalificato per tre giornate, mentre l’estremo difensore sloveno per una. A commentare tali sanzioni ci ha pensato l’ex arbitro Ezio Morina che ha parlato a Terzo Tempo in onda su Radio Bianconera. Ecco le parole dell’ex direttore di gara:

“Mi sembra che interista e juventino abbiano compiuto gli stessi gesti. Guardando il video, si vede che il primo spintone che fa barcollare Cuadrado è quello del portiere. Non riesco a capire questa disparità. – Morina prosegue – È vero che Cuadrado tenta di colpire l’avversario, ma ricordiamoci che è Handanovic a dare il primo colpo. Anche questo andrebbe preso in considerazione. La squalifica di a Cuadrado è eccessiva, una giornata per Handanovic è, invece, troppo poco. Avrei dato due giornate ad entrambi“.

Diretto e deciso, dunque, l’ex arbitro Morina che ritiene analogo il comportamento dei due calciatori e per questo, secondo il suo parere, sarebbe stato più idoneo punire entrambi allo stesso modo. Il commento dell’ex arbitro è destinato a far discutere con i tifosi delle due compagini già pronti a continuare la battaglia social.