La stagione di un protagonista del calcio italiano potrebbe chiudersi in anticipo a causa di un persistente dolore al ginocchio. Questi gli impedisce di esprimersi al meglio, tanto che nei prossimi giorni verrà sottoposto a esami diagnostici per accertarne la reale entità e la causa.

Se, infatti, gli esami strumentali dovessero evidenziare lesioni, la sua stagione terminerebbe con largo anticipo, una vera tegola, dunque, per il suo club che è in piena corsa per centrare l’obiettivo stagionale. La speranza è che questo dolore possa rivelarsi un semplice fastidio. In tal caso la stagione del calciatore potrebbe continuare.

Dunque, secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, regna il pessimismo sulle condizioni fisiche di Francesco Di Mariano, centrocampista/attaccante del Palermo. Come anticipato nel primo paragrafo, il numero 10 dei rosanero si sottoporrà ad accertamenti strumentali per acclarare la causa del dolore che lo tormenta da un mese in modo da avviare il percorso terapeutico più idoneo.

Di Mariano, il ginocchio va ko, la sua stagione è già finita: che tegola per il Palermo!

Il rischio, come detto, è quello di una lesione che, se venisse confermata, lo terrebbe fuori dai giochi per tutto il resto della stagione. Una vera iattura per il Palermo che è impegnato nella difficile rincorsa a un posto nei play-off promozione. Al momento i rosanero sono noni in classifica, a quota 42 punti e a pari merito con la Reggina che, però, è favorita dalla migliore differenza reti negli scontri diretti (3-0 per gli amaranto all’andata, 2-1 per i rosanero al ritorno) oltre ad avere una partita in meno.

Il tecnico dei siciliani Corini perde uno dei perni della sua squadra. Tuttavia, può consolarsi con le buone notizie che giungono dall’infermeria: Broh, Bettella, Sala e Marconi, che hanno iniziato il percorso di recupero della condizione atletica negli ultimi giorni del ritiro di Girona. Questi giocatori hanno fatto registrare progressi tali da essere convocabili per i prossimi impegni

Di Marconi, però, reduce da una lesione di secondo grado alla coscia e i cui tempi di recupero iniziali erano stimati in 45-60 giorni, andrà testato il ritmo partita per scongiurare il rischio di una ricaduta. Un problema che sarebbe oltremodo preoccupante alla luce dell’importanza della posta in palio in questo rush finale di campionato e della possibile defezione di Di Mariano.