Choc Juve: dopo Tacconi, dramma per due ex glorie bianconere

Un insider dell’ambiente bianconero ha rivelato la sua preoccupazione per due ex leggende della Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Ad essersi espresso riguardo queste due ex leggende della Juve è Luciano Bodini, ex vice dell’altrettanto leggendario Tacconi. Il calciatore è stato un ‘eterno secondo’ ma ha sempre dato un grandissimo apporto alla squadra.

L’estremo difensore è stato sempre un grande esempio nel club ed ha avuto un ruolo importante negli anni come secondo sia di Tacconi che di una leggenda come Dino Zoff. Anche con l’avvento di un altro fenomeno tra i pali si è sempre distinto per professionalità e lealtà per il club. Valori che ad oggi sarebbero impensabili, quantomeno in una condizione come la sua di “eterna” riserva. Oggi l’ex giocatore prossimo ai 70 anni gode di ottima salute, e si è potuto esprimere sui suoi passati colleghi con assoluta lucidità. Lo stesso ex portiere ha rivelato come lui ai tempi fosse in ottima forma. Ma quando hai davanti al tuo cammino la concorrenza di fenomeni del calibro di Tacconi e altri nomi citati, è molto difficile imporsi. Pur essendo reduci da una serie di ottime prestazioni.

In questo momento Stefano Tacconi sta affrontando una battaglia molto dura, dopo l’ictus di mesi e mesi fa da cui è riuscito a sfuggire. Un altro problema di salute che tutti i suoi colleghi e i suoi tifosi si augurano possa respingere. Così come respingeva, sul campo, anche le conclusioni più insidiose. Tutti nutrono grande fiducia nei suoi confronti, e sono certi che neutralizzerà anche questo tentativo da parte del destino di metterlo alla prova. Il suo vice dell’epoca ha rivelato inoltre che altre due icone del panorama bianconero stanno attraversando un periodo complicato, una situazione complicata e che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Bodini rivela tutto: altri due colleghi stanno male

Luciano Bodini, ex portiere della Juventus, ha rivelato che altri due nomi appartenenti alla Torino bianconera dell’epoca stanno attraversando un periodo complicato. Cosa che in molti non avrebbero mai potuto immaginare.

L’ex calciatore Beppe Furino, è stato colpito recentemente da una tremenda emorragia cerebrale. Ne sta uscendo lentamente, passo dopo passo, ma i progressi effettivi saranno tangibili solamente nel lungo periodo. Per il momento traspare comunque grande fiducia. L’altro nome è quello di Giovanni Trapattoni, storico allenatore che ha fatto le fortune di Inter e Juventus. Anche lui è alle prese con dei problemi di salute di entità sconosciuta e c’è preoccupazione circa le sue condizioni.