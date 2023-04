Serie A: deciso il futuro del tecnico, c’è un indizio

Il futuro di un tecnico di Serie A sembra essere ormai deciso. In queste ore spunta un nuovo indizio.

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo, ma il futuro di un tecnico sembra essere ormai deciso in ottica prossima stagione. La scelta è stata ormai presa e la speranza dei tifosi è naturalmente quella di poter continuare insieme per provare a raggiungere altri obiettivi.

Le notizie non sono certe, ma in queste ultime ore sembra essere spuntato un nuovo indizio che sembra definire il futuro del tecnico. Naturalmente i ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente dopo la fine del campionato. Le indiscrezioni, però, non lasciano ben sperare.

Serie A: il tecnico dice addio? Spunta un indizio

In questo momento in Serie A tutti i club sono impegnati a chiudere nel migliore dei modi la stagione, ma nelle prossime settimane i tecnici dovranno iniziare anche a fare scelte importanti in vista di luglio. Per un allenatore la decisione sembra essere ormai presa e l’annuncio potrebbe arrivare quando il club non avrà più obiettivi da raggiungere. Difficile immaginare che il diretto interessato decida di sciogliere i dubbi nel vivo della stagione considerando il fatto che il rischio è quello di scombussolare l’ambiente.

Infatti, secondo quanto riferito da Il Messaggero, Mourinho avrebbe rescisso l’affitto della casa a Roma. Un indizio che fa pensare ad una decisione già presa da parte del portoghese ad un addio al termine della stagione al club giallorosso. Naturalmente si tratta di una indiscrezione che non trova conferme e un quadro più chiaro lo si avrà sicuramente nelle prossime settimane.

La speranza della Roma è quella di continuare con lui e quindi magari Mourinho starebbe pensando di cambiare casa. Ma il silenzio del tecnico portoghese fa uscire fuori diverse indiscrezioni e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Mourinho: futuro lontano dall’Italia

In caso di addio alla Roma per Mourinho il futuro sarà lontano dall’Italia e dalla Serie A. La suggestione Inter esiste, ma il portoghese avrebbe altri programmi e soprattutto sogna ritornare ad allenare il Real Madrid. In corsa anche il Chelsea e il PSG, ma attenzione all’indiscrezione sull’offerta arrivata dagli Emirati Arabi.

Si parla di una cifra di 120 milioni di euro. Naturalmente anche in questo caso si tratta di una indiscrezione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio il destino del tecnico portoghese. Al momento tutto può succedere, ma una permanenza a Roma sembra essere sempre più lontana per Mourinho.