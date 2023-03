Elisabetta Canalis, incidente bollente in Messico: fan sconvolti

Elisabetta Canalis per l’ennesima volta sfodera tutto il suo fascino, visione super provocante che toglie il respiro agli ammiratori

Un capolavoro senza fine, gli scatti di Elisabetta Canalis, che risultano sempre un richiamo irresistibile per i tantissimi ammiratori della splendida modella e showgirl sarda. Passano gli anni, ma Elisabetta è sempre in splendida forma e sembra non cambiare mai, lasciandoci senza fiato ogni volta.

Che sia seguitissima ancora oggi, a tanti anni di distanza dal suo debutto sulle scene, non sorprende, parlando di uno dei personaggi al femminile più iconici che ci siano in Italia. Le continue conferme sono da applausi e fanno sì che il suo pubblico sia sempre più pazzo di lei.

Eleganza e sensualità senza tempo, a dir poco, quelle della Canalis, che ancora oggi mette in mostra lo stesso fascino di quando si fece conoscere alla platea dal palco di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis, regina del web e bellezza intramontabile: ogni scatto sui social è una festa

Ci mise poco, Elisabetta, a diventare l’ideale assoluto della ‘velina’ del popolare tg satirico e da allora è rimasta pietra di paragone ineludibile per tutte coloro che sono venute dopo di lei nel programma. Erano gli inizi del nuovo millennio e ancora non sapevamo che la Canalis sarebbe rimasta nella mente e nel cuore di tutti per sempre.

Oggi, Elisabetta si appresta a compiere 45 anni (accadrà nel prossimo mese di settembre) ma si mantiene sempre giovanile e in forma smagliante. Con scatti che su Instagram spopolano giorno dopo giorno, il suo seguito social del resto parla da solo: sul popolare social network, circa 3 milioni e mezzo di followers, che rimangono incantati di fronte alle nuove immagini della loro beniamina.

Elisabetta Canalis, primo piano illegale: la veste di apre, curve in bella mostra

Uno spettacolo che si ripete in modi sempre diversi e che non viene mai a noia. Anche in questo 2023, Elisabetta ha già dato prova più volte della propria bellezza senza senso, ma stavolta si è probabilmente superata.

Negli ultimi post, la vediamo in un viaggio in Messico, con scatti a dir poco da urlo, con un abitino che lascia il segno. Visione provocante che innalza in un attimo la temperatura, la scollatura risalta in primo piano e accende la tentazione dello zoom. I fan replicano, ovviamente, con like a profusione e i soliti messaggi carichi d’adorazione e di amore per lei. Elisabetta non si smentisce mai e sa infiammare la passione e la fantasia dei suoi fan come nessuna.