Conte addio, ma ora dove va? Ve lo spieghiamo con un grafico

La risoluzione del contratto ha messo fine alla storia tra Antonio Conte e il Tottenham: il suo futuro è incerto, ecco le possibili destinazioni.

L’eliminazione in Champions League contro il Milan e il pareggio in Premier League contro il fanalino di coda Southampton hanno anticipato l’addio agli Spurs del tecnico salentino.

È finita nel peggiore dei modi l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Il tecnico ex Inter e Juventus non è riuscito a riportare la squadra londinese nelle zone altissime del campionato inglese. Il tecnico pugliese, per questo motivo, appena sedici mesi dopo l’inizio della sua avventura, ha deciso di comune accordo con la società di mettere fine a questo rapporto.

Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social ha voluto ringraziare il club e i tifosi in particolare che non gli hanno fatto mai mancare il proprio supporto. Le ultime interviste hanno chiarito a tutti come la mancanza della famiglia e in particolare dell’Italia fossero un problema non da poco. Ora dove sarà quindi il suo futuro? Abbiamo provato ad analizzare le vari percentuali attraverso un grafico ed ecco cosa è emerso.

Conte in Serie A è una garanzia: i numeri parlano chiaro

Mai nessuno negli ultimi tempi come Antonio Conte è garanzia di successo nel campionato italiano. Il tecnico salentino, con i tre scudetti conquistati tra il 2011 e il 2014, ha dato il via al dominio della Juventus, concluso poi con ben nove titoli consecutivi. Stessa cosa anche all’Inter dove Conte ha riportato il titolo dopo ben undici anni di assenza. Alcune tra le big italiane ed europee hanno cominciato a sondare il terreno per valutare il futuro del tecnico. L’ipotesi più probabile, come riporta Sportmediaset, è che Conte si prenda un anno sabbatico per poi ripartire su una panchina italiana dalla stagione 2024/25.

Allo stesso tempo non è da escludere un ritorno proprio sulla panchina dei nerazzurri. Con Simone Inzaghi sempre più in bilico, Marotta avrebbe individuato proprio in Conte l’uomo giusto per ritornare a combattere per la vittoria dello scudetto. Non sono da sottovalutare però neanche le ipotesi Roma e Milan. I giallorossi penserebbero a lui qualora Mourinho decidesse di lasciare al termine della stagione.

Allo stesso tempo i rossoneri potrebbero diventare un’opzione molto concreta soprattutto in caso di mancata qualificazione di Pioli alla prossima Champions League. Molto più complicata invece la pista che porta a un ritorno sulla panchina della Juventus: nonostante il cambio ai vertici nella società bianconera, il rapporto con i tifosi si è molto incrinato e non sarebbe facile ricomporre questa frattura. Quel che è certo è che Antonio Conte prima o poi ritornerà con l’obiettivo di dimostrare a tutti ancora una volta di essere tra i migliori allenatori del mondo.