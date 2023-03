Conte in Serie A, la verità: “Vuole una società vincente”

Le dichiarazioni del direttore del ‘Corriere dello Sport’, Ivan Zazzaroni, in relazione alle chance di reintegro del tecnico del Tottenham in A

Difficile, anzi difficilissimo. Ma non impossibile. Questo è il resoconto di quel che emerge dalle parole di Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch di ‘TvPlay’, sul destino di Antonio Conte nuovamente accostato in Serie A.

“Il fatto che non ci fosse più sintonia tra la società del Tottenham è un dato veritiero. Così come vero è quanto ha detto lui stesso sulle scarse doti da vincente di una squadra che ha bruciato Espirito Santo, Pochettino e Mourinho. Conte vorrebbe solo migliorare, ma è stato fatto un investimento da un miliardo di euro per lo stadio quando il mercato è stato quello che è. Ora gli auguro un anno sabbatico, spero che le voci sul suo conto verso Inter o Juventus siano soltanto speculazioni giornalistiche“, ha dichiarato Zazzaroni in prima battuta.

Zazzaroni su Conte e Serie A, il commento

“L’Inter non ha mai cercato Conte”, ha poi aggiunto il direttore. “Lui ha lasciato il club perché non c’erano più le condizioni per poter andare avanti. Per quale motivo dovrebbe pensare di tornare? Per disperazione? In un’Inter che perderà Brozovic, Skriniar e Dumfries… Ogni tanto sarebbe meglio ragionare prima di scrivere“, ha quindi ‘pizzicato’ Zazzaroni.

Infine, la sua analisi ha toccato anche l’ambito più generale del calcio italiano: “Non credo che il nostro campionato stia andando incontro ad alcuna ripresa. Soltanto il Napoli ha dimostrato di essere in linea con gli standard europei, tutte le altre hanno fatto male. Questo campionato non è migliorato“.