Onana può lasciare subito l’Inter: colpa di un ex Milan

Andre Onana, estremo difensore dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento abbastanza deludente nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, al pari dei cugini del Milan, hanno accumulato due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate prima in casa dello Spezia di Leonardo Semplici poi nella super sfida di San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Fra i migliori in campo della Beneamata comunque, come successo anche a Oporto nella gara di Champions contro i portoghesi, spunta sempre il nome di Andre Onana, estremo difensore arrivato a parametro zero dopo l’esperienza all’Ajax e ora un vero e proprio patrimonio della società meneghina anche in vista della prossima estate di calciomercato. Sulle tracce del camerunense infatti potrebbe arrivare il PSG di Campos che, viste le recenti difficoltà di Donnarumma, in caso di addio del portierone italiano, andrebbe a puntare proprio su Andre Onana dell’Inter.

Calciomercato Inter, Onana per il PSG: tutto dipende da Donnarumma

Il possibile addio all’Inter di Andre Onana potrebbe essere quindi ‘colpa’ di Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano, campione d’Europa con gli azzurri a Euro 2020 e assoluto protagonista della manifestazione, con la casacca del PSG non è riuscito finora ad esprimersi al meglio e, di concerto con la società transalpina, potrebbe anche decidere di cambiare aria nella prossima estate di calciomercato.

Il percorso verso Parigi potrebbe invece farlo Andre Onana, portiere che l’Inter valuta almeno 40 milioni di euro per quella che sarebbe una super plusvalenza per il bilancio della Beneamata visto l’arrivo a zero del calciatore la scorsa estate, ma occhio ai rapporti fra il club parigino e i nerazzurri, soprattutto dopo la vicenda Skriniar.