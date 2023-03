Messi dice no all’Arabia: scelta già fatta

Messi ha declinato l’offerta ricevuta direttamente dall’Arabia Saudita. Questa decisione potrebbe rappresentare un ritorno davvero clamoroso

L’argentino laureatosi pochi mesi fa come campione del Mondo ha preso la sua decisione. Niente finale di carriera in Arabia Saudita. Vista la sua forma smagliante vorrebbe, giustamente, giocarsi le sue ultime carte in Europa.

Di club disposti ad ospitare il suo talento smisurato ovviamente ce ne sono tanti. Ma la sua testa potrebbe avere un solo pensiero al momento. Il background professionale di questo giocatore non si può di certo paragonare a quello dei colleghi.

Chiunque segua il calcio, in maniera approfondita così come a livello marginale, associa la figura di Lionel Messi al Barcellona. Un Barcellona che solamente in questo ultimo periodo sta lentamente acquisendo la sua identità.

Il momento del suo addio alla Spagna in favore del Paris ha fatto parecchio clamore. C’è stato chi, forse in malafede, ha pensato che tale scelta fosse di natura economica. Ma probabilmente non è stato così. Non in questo caso almeno.

Le recenti voci di addio al suo club attuale hanno alimentato ulteriormente la speranza generale. Un cenno di volontà che tanti tifosi si ritrovano a condividere giorno dopo giorno. Nel calcio i gloriosi ritorni vengono sempre apprezzati, questa volta più che mai.

Dalle parti della Spagna blaugrana probabilmente non esiste un sono tifoso che, dal momento della cessione, non ha sperato un singolo giorno nel ritorno della Pulga. Questa volta il sogno potrebbe diventare realtà.

Chiaramente le garanzie ancora non ci sono, considerando che si tratta di ipotesi. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire. Nello sport così come nella vita di tutti i giorni. Le condizioni per cui ciò possa avvenire sono inoltre molto favorevoli.

Nessun proclamo chiaramente, ma sognare è lecito. Stavolta più che mai.

Messi torna al Barça: c’è la suggestione

Messi potrebbe fare ritorno al Barça molto prima di ciò che si pensa. Stando a quanto riporta il sito di Tuttomercatoweb il giocatore ha rifiutato le numerose offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Questo potrebbe dunque rappresentare un ritorno in cui tutti sperano fortemente. Chiudere la carriera di nuovo al Barcellona, eventualmente sotto la direzione tecnica di Xavi, sarebbe un degno epilogo per una carriera leggendaria.

Chiaramente c’è anche chi spera che possa tornare in patria, dunque in Argentina. E sarebbe un esito altrettanto piacevole a cui assistere. Ma la maggioranza propende chiaramente per vederlo nuovamente con la casacca blaugrana.