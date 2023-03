Lazio-Roma, cambia tutto: espulsione e tensioni all’Olimpico

S’infiammano gli animi durante il derby capitolino tra Lazio e Roma, al trentaduesimo del primo tempo arriva la prima espulsione

Nessuno si sarebbe mai atteso un derby dai toni rilassati. Perché in questo genere di partite, specialmente quelle che hanno riempito la storia di due club tanto rivali come Lazio e Roma, estremizzare la tensione è all’ordine del giorno. Fa essa stessa parte della partita, a simboleggiare quanto sia fortemente sentita non soltanto sugli spalti ma anche in campo.

Ebbene la gara di ritorno del derby della Capitale è stato subito macchiato dal primo cartellino giallo all’8′ per un fallo di Roger Ibanez, scomposto sull’avversario. Al 10′ ecco che la Lazio pareggia i conti con il primo giallo anche per Luis Alberto, piuttosto nervoso. Partita maschia sotto tanti punti di vista, anche tra le panchine.

Rosso ad Ibanez e Roma in dieci nel primo tempo

Spintarelle e scaramucce costringono la terna arbitrale ad accentuare il livello d’attenzione sulla partita.

Al minuto 32′, però, ecco che Ibanez sbaglia un controllo e compie un altro intervento in ritardo su Milikovic-Savic in ripartenza sulla metà campo. Doppio giallo ed espulsione, senza ombra di dubbio per l’arbitro Massa. Roma dunque in dieci uomini.