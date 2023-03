Problemi per Pioli, assenza importante: non ci sarà

Il gol del pareggio di Dia è arrivato poco dopo l’altra brutta notizia per Stefano Pioli: salterà la sfida di Udine, ecco il motivo

Prima il gol del momentaneo vantaggio con il solito Giroud, poi è arrivato il pareggio dei campani con Dia. Sfida interessante a San Siro tra Milan e Salernitana, ma sono arrivati nuovi problemi per Stefano Pioli. Lo stesso attaccante francese, diffidato, è stato ammonito al minuto 60 e dovrà saltare la sfida contro ad Udine contro i friulani guidati da Andrea Sottil. Possibile chance dal primo minuto per Zlatan Ibrahimovic che non vede l’ora di dare il suo contributo in maglia rossonera. Il campione svedese non intende appendere gli scarpini al chiodo, ma ha recuperato in questi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio.

Milan, Giroud starà a casa: Origi ed Ibrahimovic scalpitano

La voglia di giocare è sempre quella di un tempo per riportare il Milan in alto anche in Champions League. Giroud si riposerà dopo il tour de force delle ultime settimane tra gli impegni in campionato e in campo internazionale.

Da monitorare anche la posizione dell’ex attaccante del Liverpool, Divock Origi, che non è riuscito a mettersi in mostra in questi mesi a Milano a causa delle sue turbolenti condizioni fisiche.