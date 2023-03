Il Milan ha scelto il nuovo bomber: arriva dalla big

Il Milan è alla continua ricerca di un giocatore nel reparto avanzato e Pioli ha scelto. Si preannuncia un’estate molto calda

Il rendimento del Milan è ben lontano da quello dello scorso anno, quando i rossoneri a fine stagione si sono laureati campioni d’Italia.

La stagione in corso ha evidenziato numerosi problemi e ha visto Pioli collezionare un numero di sconfitte decisamente alto, almeno per un top club. Le 6 sconfitte e i 5 pareggi testimoniano l’andamento altalenante dei diavoli, complice sicuramente un reparto avanzato poco organizzato e un’infermeria che è quasi sempre stata piena. Il mercato estivo risulterà fondamentale per puntellare la rosa del Milan e Stefano Pioli sembra aver individuato un bomber che possa garantire ottimi risultati a lungo termine.

Il Milan bussa in casa del PSG, Ekitikè nel mirino

Hugo Ekitikè è il giovanissimo (20 anni) attaccante del PSG che in questa stagione ha messo a segno 4 gol e firmato 3 assist, se contiamo tutte le competizioni.

Il ragazzo originario del Camerun ci ha messo poco ad attirare su di sé lo sguardo delle maggiori squadre europee, prova ne sia che ha già disputato 25 partite in questa stagione, seppur con una media di 40 minuti a match. Non poco per un giovanissimo. Pioli avrebbe individuato in Ekitikè l’attaccante ideale per il suo Milan, soprattutto in vista di un progetto a lungo termine al quale anche Maldini rivolge un occhio particolare. Valutato circa 25 milioni di euro il campioncino ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 e qualora sia convinto del progetto Milan, il PSG potrebbe trovarsi costretto ad abbassare leggermente le pretese. Mentre il futuro di Leao non è stato ancora deciso, Giroud e Ibrahimovic dovranno fare i conti con l’età e questo non può più rischiare di inficiare quanto di buono costruito fino a ora da parte di Pioli, Maldini e Massara.