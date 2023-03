HIGHLIGHTS | Solo un pari a San Siro, Dia risponde a Giroud

Ancora uno stop in campionato per il Milan: finisce 1-1 a San Siro, Dia ferma i rossoneri dopo il gol del momentaneo vantaggio di Giroud

Il Milan non riesce ad approfittarne dei passi falsi di Roma, Lazio ed Inter: il Napoli capolista continua a volare sempre di più verso lo Scudetto che manca da ormai 33 anni. Stefano Pioli, dopo il passaggio in turno in Champions League, non è riuscito a superare l’ostacolo Salernitana che è riuscita a strappare un pari d’oro.

Il tabellino di Milan-Salernitana 1-1:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers (32′ st Florenzi), Bennacer (40′ st Tonali), Krunic, Theo; Diaz (17′ st De Ketelaere), Leao (17′ st Origi); Giroud (17′ st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Kjaer, Ballo-Tourè, Gabbia, Vranckx, Adli, Pobega, Rebic. Allenatore: Pioli.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (22′ st Lovato); Mazzocchi (38′ st Sambia), Coulibaly, Bohinen (38′ st Crnigoj), Bradaric; Candreva (22′ st Bonazzoli), Kastanos (10′ st Piatek); Dia. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Sambia, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Botheim, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1

Reti: 46′ pt Giroud (M), 16′ st Dia (S).

Ammoniti: Giroud (M), Sambia (S), Coulibaly (S), Tomori (S), Dia (S).