Bufera Mourinho, attacco in diretta: “Non ci sta capendo niente”

Dopo l’amara sconfitta sul campo della Cremonese, mister José Mourinho è finito nel vortice delle critiche: nuovo attacco allo Special One

Era nell’aria la prima storica vittoria in Serie A della Cremonese di Ballardini. I grigiorossi non intendono mollare e stanno proseguendo il cammino con un atteggiamento esemplare. A farne le spese, ieri, è stata la Roma targata mister José Mourinho, con i giallorossi che si sono dovuti arrendere di fronte alla compagine lombarda.

Paulo Dybala e compagni sono usciti dallo stadio Giovanni Zini con zero punti in tasca, dopo essere già stati eliminati dalla Coppa Italia per mano della stessa Cremonese. E adesso nella Capitale non tira un buon vento, a maggior ragione che la squadra è scivolata al quinto posto sotto all’acerrima rivale Lazio. Molti tifosi e non solo non risparmiano Mourinho, protagonista di un battibecco feroce col quarto uomo Serra bordo campo. Un episodio che costa al portoghese ben due giornate di squalifica. Sullo Special One si è così espresso l’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “Non sono mai tenero quando accadono queste cose. Abbiamo visto per l’ennesima volta una formazione che non comprendo. Non si possono lasciare Abraham, El Shaarawy e Matic in panchina in questo momento. A me Mourinho piace, ma ultimamente non ci sta capendo nulla“.

Roma, Scarnecchia a Tv Play: “Mourinho deve ritrovare la testa”

“Ormai abbiamo capito come si prende gli alibi, facendo le scenette all’americana con il quarto uomo – ha aggiunto Scarnecchia -. Deve ritrovare la testa, ci sono alcune sue decisioni che io non capisco“.

E l’ex calciatore ne ha ancora per lo Special One: “È presuntuoso e questa presunzione ha portato lo staff ad allontanarsi. Infatti, ogni volta che è stato esonerato l’allenatore non seguiva più i suoi collaboratori. Non credo si stia preparando ad andare via. Se va via da Roma, secondo me, non va ad allenare una squadra che gioca in Champions“.