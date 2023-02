“Disastroso”: Pioli non ha alternative, mossa disperata

Problemi a non finire per Stefano Pioli, che ora cercherà di tornare alla vittoria: la mossa della disperazione per la sfida contro il Torino

Il 2023 per il Milan è iniziato nel peggiore dei modi: tante sconfitte collezionate dalla compagine rossonera guidata da Stefano Pioli. Ben 15 gol subiti nelle ultime cinque gare complessive disputate da Leao e compagni: così proprio il talentuoso portoghese non vede l’ora di scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Nelle ultime sfide Pioli l’ha fatto partire inizialmente dalla panchina per poi inserirlo a gara in corso senza risultati.

Ancora un derby perso contro l’Inter dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro i nerazzurri. Un 2023 iniziato male per i rossoneri, che ora intendono rifarsi già a partire dalla sfida di campionato contro il Torino per poi concentrarsi alla gara d’andata di Champions League contro il Tottenham. Idee entusiasmanti anche a livello tattico per Pioli, che opterà ancora per la difesa a 3 con l’aggiunta di due uomini alle spalle dell’unica punta che sarà ancora Giroud. Nel frattempo è tornato tra i convocati per la sfida di San Siro anche Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe essere così la mossa a sorpresa per Pioli. Come rivelato dall’edizione del quotidiano Libero, Ibra sarà importante per lo spogliatoio viste le sue doti da leader. Al momento non ha ancora l’autonomia giusta per scendere in campo dal primo minuto, ma potrebbe dire la sua grazie alle sue qualità da campione indiscusso.

Milan, Ibrahimovic la mossa della disperazione

Tanti problemi per Pioli, a partire dalla prolungata assenza di Mike Maignan: il portiere francese è stato uno tra i protagonisti nella scorsa stagione culminata con lo Scudetto.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere così la mossa a sorpresa per Stefano Pioli, che ce la sta mettendo davvero tutta per provare ad uscire da questo momento di crisi.