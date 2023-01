Fiducia a Pioli ma il Milan si guarda intorno: sogno azzurro per la panchina

Il calciomercato invernali ha chiuso i battenti, e questo permette alle società di potersi concentrare sul calcio giocato.

Proprio le prestazioni sul campo saranno determinanti per molti allenatori, che non vogliono correre il rischio di dover abbandonare il loro attuale club. Tra questi allenatori troviamo Stefano Pioli, che sta vivendo il peggior momento da quando siede sulla panchina del Milan. Al momento la posizione del tecnico non è in bilico, ma le cose potrebbero cambiare in caso non arrivino risultati e, soprattutto, qualora non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League. In tal caso, il sogno della dirigenza rossonera è un tecnico italiano, che bene sta facendo all’estero.

Futuro di Pioli in dubbio: il sogno è De Zerbi

Come detto, la posizione di Pioli non è attualmente in bilico, ma le cose potrebbero cambiare in caso la situazione degenerasse.

Il sogno della dirigenza rossonera, in caso di addio con Stefano Pioli, si chiama Roberto De Zerbi, attualmente allenatore del Brighton in Premier League. Il tecnico ex Sassuolo sta facendo molte bene in Inghilterra dove, in 17 partite, ha collezionato 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Proprio per questo è molto amato dai tifosi del club, che lo vorrebbero sulla propria panchina ancora a lungo. Va specificato che vedere De Zerbi in Italia è molto difficile specialmente a campionato in corso, mentre per la prossima stagione le cose potrebbero cambiare. Pioli gode ancora della stima di tutta la dirigenza, ma il nome di De Zerbi inizia a farsi sempre più frequente in casa rossonera.