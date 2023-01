L’Atletico sceglie il sostituto: il Milan ora trema davvero

Il calciomercato si avvia alla sua conclusione, con le società che stanno valutando se inserire qualche innesto alla propria rosa.

Il calciomercato sta entrando nella sua fase finale, con le società che stanno lavorando per cercare di portare a termine gli ultimi colpi.

Oltre a questo, però, molti club stanno anche valutando il futuro in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo l’Atletico Madrid che, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, sta pensando se continuare il rapporto con il tecnico Diego Simeone. I colchoneros stanno faticando molto in questa stagione, che li vede quarti in campionato a quota 31 punti, a meno tredici dal Barcellona capolista che ha anche una partita in meno. Per questo motivo, la dirigenza biancorossa sta valutando se sia il caso di continuare insieme, oppure se è arrivato il momento dei saluti. In caso di addio al tecnico argentino, gli spagnoli starebbero pensando ad un mister italiano per sostituirlo.

Simeone sempre più verso l’addio: ipotesi Pioli per l’Atletico

Come detto, l’Atletico Madrid sta valutando il futuro del Cholo Simeone, che ad oggi sembra essere sempre più lontano dalla Spagna.

Il tecnico argentino, dopo l’eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa del Re, è sempre più in bilico, tanto che la dirigenza spagnola sta già valutando i possibili sostituti. Tra questi troviamo Stefano Pioli, che al Milan sta vivendo il peggior momento da quando è arrivato a Milano. Il tecnico, in accordo con la società, potrebbe decidere di lasciare il club rossonero al termine della stagione, prendendo in considerazione di proseguire la propria carriera all’estero. La chiamata di uno dei più grandi club della Spagna potrebbe ingolosirlo, vista anche la stima che la dirigenza spagnola nutre nei suoi confronti. Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan non è mai stato cosi in bilico.