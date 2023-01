Bufera Inter all’intervallo: tutti contro di lui

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo tra Inter e Empoli, e non sono mancate critiche per qualche nerazzurro.

E’ terminato sul punteggio di 0-0 la prima frazione di gioco tra Inter e Empoli, con qualche calciatori nerazzurro preso di mira dai tifosi.

Uno dei più bersagliati in questi primi 45 minuti è senza dubbio il Tucu Correa, autore di un primo tempo decisamente sottotono. Molti tifosi, sopratutto tramite i social, non hanno gradito la prestazione offerta dall’Argentino, mostrando tutto il proprio disappunto.

Inter-Empoli 0-0 all’intervallo: Correa sommerso dalle critiche

Come detto, i primi 45 minuti vedono l’Inter pareggiare contro l’Empoli, che sta disputando una partita di grande attenzione. I nerazzurri, dal 40° minuto sono in dieci uomini per il doppio giallo a Milan Skriniar.

Molti tifosi nerazzurri non sono soddisfatti della prima frazione di gioco, con Correa che è il calciatore più bersagliato. Sui social, infatti, sono molti i commenti negativi rivolti al calciatore argentino, che dovrà disputare un secondo tempo ben diverso. Il calciatore, oltre ai propri tifosi, non ha convinto appieno neanche la società, che in caso di offerte importanti sembra più che disposta a lasciarlo partire. Il Tucu ha molti estimatori, ma una sua cessione in questa sessione di mercato appare molto improbabile. Molto più facile, invece, che il calciatore possa essere ceduto nel prossimo mercato estivo, con l’Inter pronta a reinvestire i soldi incassati. Correa è chiamato ad una reazione, per far cambiare idea sia alla società che ai propri tifosi.

Mamma mia Correa deve giocare nel Potenza Calcio #InterEmpoli — Vittorio Catoggio (@VittoCatoggio) January 23, 2023